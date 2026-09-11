Situație absurdă la Vaslui: un pensionar, trimis să-și aranjeze monedele înainte de plata taxelor | VIDEO

Un pensionar din Vaslui a mers la primărie să-și plătească taxele cu aproximativ 140 de lei strânși într-un an. Angajații i-au cerut însă să-și aranjeze monedele înainte de plată.
Pensionarul spune că banii reprezintă economiile strânse timp de un an, dintr-o pensie de aproximativ 1.300 de lei. Avea la el monede de 1, 5, 10 și 50 de bani, iar numărul acestora era suficient de mare pentru a crea probleme la ghișeu.
Potrivit relatării pensionarului, angajata Primăriei Vaslui i-a explicat că este responsabilitatea lui să-și aranjeze monedele înainte de plată. Pentru a-i explica situația, aceasta i-ar fi spus că și ea a făcut plăți cu monede, însă a avut grijă să le organizeze.
Discuția a ajuns rapid la relația dintre cetățean și administrația publică.
„Sunt în slujba cetățeanului, dar și cetățeanul trebuie să aibă bun-simț”, i-ar fi spus angajata pensionarului.
Bărbatul a răspuns că aceștia sunt banii pe care a reușit să-i strângă într-un an și că intenția sa era pur și simplu să-și achite taxele.
„Aceștia sunt banii pe care i-am adunat și eu într-un an de zile, dintr-o pensie de 1.300 de lei. E frumos să vin să plătesc taxele și să nu fie primiți banii?”, a spus pensionarul.
Câte monede poate refuza casierul
Dincolo de situația neobișnuită de la ghișeu, există însă și o problemă legată de plata în monede. Monedele de 1, 5, 10 și 50 de bani emise de Banca Națională a României reprezintă mijloace legale de plată, însă există reguli privind numărul de monede care pot fi utilizate într-o singură tranzacție.
În cazul plăților în numerar, limita de 50 de monede pentru o singură tranzacție este relevantă. Astfel, în cazul în care un contribuabil dorește să achite o sumă folosind un număr foarte mare de monede, casierul poate refuza tranzacția dacă este depășit acest prag.
În cazul pensionarului din Vaslui, suma de aproximativ 140 de lei în monede înseamnă, în orice variantă, un volum considerabil de bani mărunți. Dacă toate monedele ar fi fost de 50 de bani, ar fi fost nevoie de cel puțin 280 de monede pentru a ajunge la această sumă.
Dacă predominau monedele de 1, 5 sau 10 bani, numărul acestora era evident mult mai mare.
Prin urmare, situația nu ține doar de disponibilitatea pensionarului de a-și plăti taxele, ci și de regulile aplicabile plăților în monede. Chiar dacă banii sunt mijloace legale de plată, o casierie nu este obligată să accepte un număr nelimitat de monede într-o singură tranzacție.
Cazul de la Vaslui readuce însă în discuție și relația dintre contribuabili și administrația publică. Pentru un pensionar cu venituri reduse, cei aproximativ 140 de lei strânși timp de un an reprezintă o sumă importantă, chiar dacă este formată din monede de valoare mică.