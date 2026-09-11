Situație absurdă la Vaslui: un pensionar, trimis să-și aranjeze monedele înainte de plata taxelor | VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 sept. 2026, 15:02

Un pensionar din Vaslui a mers la primărie să-și plătească taxele cu aproximativ 140 de lei strânși într-un an. Angajații i-au cerut însă să-și aranjeze monedele înainte de plată.

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