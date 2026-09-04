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România în fața unei crize economice fără precedent: inflație record, scăderea consumului și explozia prețurilor

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 sept. 2026, 16:14

Economia României traversează o perioadă extrem de dificilă, marcată de scumpiri accentuate, scăderea puterii de cumpărare și un nivel al datoriilor publice fără precedent. Datele recente conturează un tablou îngrijorător pentru populație, România înregistrând performanțe mult sub media Uniunii Europene la capitolul stabilitate economică.

Tabloul indicatorilor economici din România

Facturi uriașe la energie și alimente scumpe

Facturile la utilități continuă să pună o presiune imensă pe bugetul gospodăriilor. Prețul energiei electrice a crescut cu 58,6% într-un singur an, reprezentând cel mai grav aliniament de scumpiri din întreaga Uniune Europeană. Previziunile pentru iarna 2026-2027 indică posibile majorări suplimentare de 15-20% la ofertele furnizorilor de energie. În plus, prețul alimentelor de bază a înregistrat un avans de încă 5% doar în ultimul an.

Deficitul bugetar și pericolul recesiunii

Sectorul finanțelor publice este la fel de afectat:

  • Deficit uriaș: În doar 7 luni, deficitul bugetar a depășit valoarea de 9,2 miliarde de euro.

  • Împrumuturi masive: Statul român este nevoit să împrumute aproximativ un miliard de euro pe săptămână pentru a acoperi plata pensiilor și a salariilor din sectorul public.

  • Scadența datoriilor: Până în anul 2030, România are de achitat datorii de 100 de miliarde de euro, context ce sporește semnificativ riscul intrării în recesiune.

Combinația dintre scăderea consumului populației timp de 11 luni consecutive, nivelul record al inflației și scumpirile din sectorul energetic plasează România într-o zonă de vulnerabilitate economică majoră.

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