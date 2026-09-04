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Social· 2 min citire
România în fața unei crize economice fără precedent: inflație record, scăderea consumului și explozia prețurilor
Foto/Profimedia
Economia României traversează o perioadă extrem de dificilă, marcată de scumpiri accentuate, scăderea puterii de cumpărare și un nivel al datoriilor publice fără precedent. Datele recente conturează un tablou îngrijorător pentru populație, România înregistrând performanțe mult sub media Uniunii Europene la capitolul stabilitate economică.
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