Urmărire ca în filme pe străzile din Iași. Șoferul teribilist a fost oprit doar de benzile cu țepi

Publicat 4 sept. 2026, 15:55 Actualizat 4 sept. 2026, 15:56

Un tânăr de 18 ani a fost urmărit de polițiști după ce a ignorat semnalele de oprire în municipiul Iași. Mașina a fost oprită în Podu Iloaiei cu ajutorul unui benzilor speciale cu țepi.

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