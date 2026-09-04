Câtă energie produc panourile fotovoltaice toamna. Diferența față de lunile de vară

Producția panourilor fotovoltaice scade semnificativ odată cu venirea toamnei, chiar dacă sistemele continuă să genereze energie și în septembrie, octombrie și noiembrie. Diferența față de lunile de vară poate fi însă foarte mare, iar prosumatorii care vara livrează energie în rețea pot ajunge, câteva luni mai târziu, să cumpere din nou o parte importantă din electricitatea consumată.
Un sistem de 5 kW poate ajunge de la peste 700 kWh la aproximativ 225 kWh
Producția de energie a panourilor fotovoltaice depinde de mai mulți factori, printre care localitatea, orientarea și înclinarea panourilor, umbrirea, temperatura și numărul de ore cu soare. Pentru o estimare cât mai apropiată de situația reală, Comisia Europeană pune la dispoziție instrumentul PVGIS, care permite calcularea producției în funcție de amplasamentul instalației.
Diferențele dintre regiuni pot fi importante. De exemplu, un sistem de 5 kWp instalat în condiții favorabile în sudul României poate produce anual cu aproximativ 800-1.000 kWh mai mult decât un sistem similar amplasat în nord.
Pentru a vedea ordinul de mărime al variațiilor sezoniere, poate fi luat ca exemplu un sistem fotovoltaic de 5 kW, bine orientat și fără probleme importante de umbrire, amplasat în sudul țării. Valorile sunt estimative și nu reprezintă producții garantate.
Într-un astfel de scenariu, producția poate ajunge la aproximativ 725 kWh în iulie, 525 kWh în septembrie, 375 kWh în octombrie și doar 225 kWh în noiembrie.
În noiembrie, producția poate fi cu aproape 70% mai mică decât în iulie
Diferența dintre lunile de vară și cele de toamnă devine evidentă în cazul sistemului de 5 kW. Dacă în iulie acesta poate produce aproximativ 725 kWh, în noiembrie producția estimată coboară la circa 225 kWh.
Astfel, în noiembrie se pot produce cu aproximativ 500 kWh mai puțin decât în iulie, ceea ce înseamnă o scădere de aproape 69%.
Scăderea producției nu este cauzată de temperaturile scăzute. De fapt, temperaturile mai mici pot favoriza eficiența panourilor atunci când există suficientă lumină solară. Principalul factor este reducerea numărului de ore cu soare. Zilele sunt mai scurte, soarele se află mai jos pe cer, iar perioadele cu nori și ceață pot fi mai frecvente.
De ce poate crește factura la electricitate chiar dacă ai panouri fotovoltaice
Un exemplu simplu arată cum se schimbă situația de la o lună la alta. O casă care consumă 400 kWh pe lună și are un sistem fotovoltaic de 3 kW poate avea, în septembrie, o producție de aproximativ 315 kWh. Diferența teoretică dintre consum și producție ar fi astfel de aproximativ 85 kWh.
În noiembrie, aceeași instalație ar putea produce doar aproximativ 135 kWh. La un consum lunar constant de 400 kWh, diferența ar ajunge la 265 kWh.
În practică, bilanțul poate fi diferit, deoarece energia produsă de panouri nu este consumată întotdeauna în momentul producerii. Producția este concentrată în timpul zilei, când locuința poate fi goală, în timp ce o parte importantă a consumului apare seara, când producția fotovoltaică este foarte redusă sau chiar zero.
Încălzirea electrică poate mări și mai mult diferența
Situația devine mai dificilă pentru locuințele care folosesc energia electrică pentru încălzire. Un sistem de 5 kW care produce aproximativ 375 kWh în octombrie poate acoperi, ca bilanț energetic brut, consumul unei gospodării care utilizează 300 kWh într-o lună.
Dacă aceeași locuință are însă o pompă de căldură sau alte echipamente electrice pentru încălzire, iar consumul ajunge la 600 kWh, apare o diferență de aproximativ 225 kWh între consum și producție.
În noiembrie, la o producție estimată de 225 kWh și un consum de 750 kWh determinat inclusiv de încălzire, diferența ar putea ajunge la 525 kWh. La un preț ipotetic final de 1,30 lei/kWh pentru energia cumpărată, această cantitate ar reprezenta aproximativ 682,5 lei, înainte de aplicarea mecanismului concret de compensare și de luarea în calcul a eventualelor cantități de energie livrate anterior în rețea.
Panourile fotovoltaice nu înseamnă automat facturi zero
Producția fotovoltaică este puternic influențată de anotimp. În lunile de vară, un sistem poate produce mai mult decât consumul locuinței și poate livra surplusul în rețea. Din octombrie și, mai ales, din noiembrie, situația se poate inversa: consumul gospodăriei crește, în special din cauza încălzirii și iluminatului, în timp ce producția panourilor scade, potrivit sursei.
Pentru a estima corect producția unui sistem fotovoltaic, trebuie luate în calcul localitatea, orientarea și înclinarea acoperișului, puterea instalației, eventualele zone umbrite și profilul de consum al gospodăriei. Cifra înscrisă pe invertor, fie că este vorba despre 3, 5 sau 8 kW, nu este suficientă pentru a determina câtă energie va produce instalația în fiecare lună.