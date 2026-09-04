Câtă energie produc panourile fotovoltaice toamna. Diferența față de lunile de vară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 16:52

Producția panourilor fotovoltaice scade semnificativ odată cu venirea toamnei, chiar dacă sistemele continuă să genereze energie și în septembrie, octombrie și noiembrie. Diferența față de lunile de vară poate fi însă foarte mare, iar prosumatorii care vara livrează energie în rețea pot ajunge, câteva luni mai târziu, să cumpere din nou o parte importantă din electricitatea consumată.

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