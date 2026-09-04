3.000 de locuri gratuite la mare pentru pensionarii cu pensii mici. Anunțul făcut de Mohammad Murad

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 16:31

Omul de afaceri Mohammad Murad oferă 3.000 de locuri gratuite pe litoral pentru pensionarii cu pensii mici. Aceștia vor beneficia de cazare și mese la mare.

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