Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

3.000 de locuri gratuite la mare pentru pensionarii cu pensii mici. Anunțul făcut de Mohammad Murad

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 16:31

Omul de afaceri Mohammad Murad oferă 3.000 de locuri gratuite pe litoral pentru pensionarii cu pensii mici. Aceștia vor beneficia de cazare și mese la mare.

Pensionarii din România care se descurcă lună de lună cu venituri modeste primesc o veste excelentă chiar la început de septembrie. Antreprenorul Mohammad Murad a decis să sprijine vârstnicii cu pensii mici, oferindu-le ocazia să se relaxeze la malul Mării Negre fără niciun cost.

5 zile gratuit pe litoral

Proiectul social se adresează tuturor persoanelor vârstnice ale căror venituri lunare nu depășesc pragul de 3.000 de lei. În cadrul acestei campanii, beneficiarii se vor bucura de pachete turistice complete, care acoperă atât cazarea timp de cinci zile, cât și trei mese pe zi.

„Vreau ca pentru 5 zile să lase grijile acasă și să se bucure de mare, de liniște și de respectul pe care îl merită după o viață de muncă”, a declarat Mohammad Murad în cadrul anunțului.

Gândită ca un omagiu adus propriei mame, campania s-a născut chiar din îndemnul acesteia de a nu-i uita pe cei aflați în dificultate. Omul de afaceri a mărturisit că dorința de a aduce o bucurie celor în vârstă reprezintă o lecție importantă de generozitate primită din familie.

Cum se pot face înscrierile

Persoanele interesate sau apropiații acestora pot solicita informații suplimentare și pot efectua rezervări începând cu data de 3 septembrie 2026. Linia telefonică este deschisă prin intermediul numărului scurt 0341 994, precum și la numărul de mobil 0737 532 553.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

mohamad muradpensionari litoral gratis

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe