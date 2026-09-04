Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Ministerul Sănătății anunță plăți de peste 1 miliard de lei din PNRR, pentru spitale și digitalizare
Spital
Publicat4 sept. 2026, 15:40
Actualizat4 sept. 2026, 15:42
Ministerul Sănătății a virat, în această săptămână, sume care depășesc 1 miliard de lei din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Banii sunt direcționați către informatizarea unităților medicale, investiții în infrastructura sanitară și extinderea unor servicii destinate pacienților.
Citește și
- 18:01Cristian Ghinea caută țapi ispășitori pentru eșecul PNRR
- 16:313.000 de locuri gratuite la mare pentru pensionarii cu pensii mici. Anunțul făcut de Mohammad Murad
- 15:36Rareș Bogdan atacă USR după scandalul de la Cluj. „Chiar nu vă este rușine? Uite, Ilie, pe cine ții la sân!”
- 14:59Ambasada Rusiei la București, declarație halucinantă: „Ameninţarea la adresa României vine din respectarea directivelor NATO şi UE”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News