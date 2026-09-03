Steaua lui Dolly Parton de pe Hollywood Walk of Fame, vandalizată la doar câteva zile după moartea ei

Steaua dedicată legendarei cântărețe country Dolly Parton, amplasată pe Hollywood Walk of Fame, a fost vandalizată la scurt timp după moartea artistei. Urmele de distrugere au fost descoperite de admiratori veniți să-i aducă un omagiu, iar steaua urmează să fie înlocuită.
Moartea lui Dolly Parton, una dintre cele mai cunoscute figuri din istoria muzicii country, a fost urmată de numeroase mesaje de condoleanțe și omagii din partea fanilor și a unor personalități internaționale. La aproximativ o săptămână după dispariția artistei, însă, monumentul simbolic dedicat acesteia pe celebrul Walk of Fame din Hollywood a fost vandalizat.
Steaua cântăreței a fost acoperită de zgârieturi și graffiti
Imagini și înregistrări video publicate pe rețelele sociale au surprins starea în care a fost găsită steaua lui Dolly Parton. Suprafața acesteia prezenta numeroase zgârieturi și urme de graffiti.
Unul dintre admiratorii artistei a povestit că a mers împreună cu fiica sa pentru a lăsa flori în memoria cântăreței. La sosire, cele două au descoperit că steaua fusese vandalizată cu doar câteva minute înainte.
Potrivit mărturiei unei angajate care se ocupa de curățarea zonei, incidentul ar fi fost provocat de o femeie. Aceasta ar fi lovit cu piciorul lumânările lăsate de admiratori, după care ar fi folosit fragmentele rezultate pentru a zgâria steaua.
Situația nu s-ar fi oprit aici. Angajata a relatat că, ulterior, un bărbat ar fi luat florile depuse în memoria artistei.
Steaua lui Dolly Parton va fi înlocuită
Reprezentanții Camerei de Comerț din Hollywood au precizat că steaua prezenta deja unele fisuri, iar lucrările de reparație erau programate pentru 1 septembrie.
Ana Martinez, purtătoarea de cuvânt a instituției, a explicat că intervenția asupra stelei fusese planificată anterior incidentului de vandalism.
În același timp, Hollywood Historic Trust, organizația responsabilă de întreținerea stelelor de pe Walk of Fame, a anunțat că monumentul dedicat artistei va fi înlocuit complet.
Noua stea urma să fie amplasată și să poată fi văzută de public începând de vineri, potrivit anunțului organizației.
Dolly Parton, șase decenii în muzică
Dolly Parton a rămas una dintre cele mai importante personalități ale muzicii country, având o carieră care s-a întins pe aproximativ șase decenii.
Artista a devenit cunoscută în întreaga lume atât prin vocea sa, cât și prin compozițiile care au devenit clasice. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără „Jolene” și „9 to 5”.
De-a lungul carierei, Dolly Parton a obținut 11 premii Grammy și a vândut peste 100 de milioane de discuri la nivel mondial.
Numeroase vedete i-au adus un ultim omagiu
Dispariția artistei a generat reacții din partea unor personalități importante din lumea muzicii, cinematografiei, afacerilor și politicii.
Printre cei care au transmis mesaje în memoria lui Dolly Parton s-au numărat Bill Clinton, Mick Jagger, Taylor Swift, Miley Cyrus, Julia Roberts, Jeff Bezos și Tim Cook.
Pentru milioane de admiratori, artista rămâne una dintre vocile emblematice ale muzicii americane, iar steaua sa de pe Hollywood Walk of Fame reprezintă un simbol al contribuției sale la cultura internațională.