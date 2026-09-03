Steaua lui Dolly Parton de pe Hollywood Walk of Fame, vandalizată la doar câteva zile după moartea ei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 sept. 2026, 16:57

Steaua dedicată legendarei cântărețe country Dolly Parton, amplasată pe Hollywood Walk of Fame, a fost vandalizată la scurt timp după moartea artistei. Urmele de distrugere au fost descoperite de admiratori veniți să-i aducă un omagiu, iar steaua urmează să fie înlocuită.

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