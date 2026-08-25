A murit Dolly Parton, legenda muzicii country. Artista avea 80 de ani

Publicat 25 aug. 2026, 21:09 Actualizat 25 aug. 2026, 21:14

Dolly Parton, una dintre cele mai iubite artiste ale muzicii country și o figură emblematică a industriei muzicale americane, a murit la vârsta de 80 de ani. Vestea a fost făcută publică marți, 25 august, printr-un mesaj video postat pe Instagram de Brian Seaver, nepotul interpretei.

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