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A murit Dolly Parton, legenda muzicii country. Artista avea 80 de ani

Dolly Parton

Dolly Parton

Scris deDarius Stănescu
Publicat25 aug. 2026, 21:09
Actualizat25 aug. 2026, 21:14

Dolly Parton, una dintre cele mai iubite artiste ale muzicii country și o figură emblematică a industriei muzicale americane, a murit la vârsta de 80 de ani. Vestea a fost făcută publică marți, 25 august, printr-un mesaj video postat pe Instagram de Brian Seaver, nepotul interpretei.

Seaver a transmis că reprezintă familiile Parton și Owens și a precizat că anunțul video fusese cerut chiar de artistă cu ani înainte. El a spus că Dolly Parton a „trăit în lumină” și că familia îi deplânge dispariția, în timp ce ea s-ar fi reunit, în credința lor, cu soțul său, Carl Dean, decedat în martie 2025, conform People.

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Probleme de sănătate, înainte de deces

Cu doar câteva zile înainte, Dolly Parton vorbise despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă traversată după moartea soțului ei. Artista spusese că își neglijase propriile nevoi medicale în timp ce îl îngrijea pe Carl Dean și că urma tratamente, însă continua să lucreze la proiectele sale.

În ultimele luni, cântăreața lipsise de la unele apariții publice, inclusiv de la inaugurarea unei atracții la Dollywood, după recomandarea medicului de a rămâne în Nashville.

O carieră de peste șase decenii

Născută la 19 ianuarie 1946, în Tennessee, Dolly Parton a devenit una dintre cele mai de succes artiste country din istorie. A avut o carieră de peste șase decenii, în care a lansat piese devenite clasice precum „Jolene”, „9 to 5” și „I Will Always Love You”.

Dolly Parton a fost cântăreață, compozitoare, actriță, antreprenoare și filantroapă. Dincolo de muzică, ea a construit proiecte importante în divertisment și turism, inclusiv parcul tematic Dollywood, devenind una dintre cele mai recognoscibile personalități ale culturii americane.

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