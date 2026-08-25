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Extern· 2 min citire
A murit Dolly Parton, legenda muzicii country. Artista avea 80 de ani
Dolly Parton
Publicat25 aug. 2026, 21:09
Actualizat25 aug. 2026, 21:14
Dolly Parton, una dintre cele mai iubite artiste ale muzicii country și o figură emblematică a industriei muzicale americane, a murit la vârsta de 80 de ani. Vestea a fost făcută publică marți, 25 august, printr-un mesaj video postat pe Instagram de Brian Seaver, nepotul interpretei.
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