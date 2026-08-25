Trump anunță că Marina SUA a îndepărtat minele din Strâmtoarea Ormuz: „Toleranță zero” pentru Iran

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 aug. 2026, 20:43

Donald Trump a declarat, într-o postare pe Truth Social, că Marina Statelor Unite l-a informat că toate minele au fost îndepărtate sau detonate din apele internaționale ale Strâmtorii Ormuz. Președintele american a transmis un avertisment ferm către Iran, precizând că orice navă care va amplasa mine noi va fi „distrusă imediat şi sistematic”.

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