Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Trump anunță că Marina SUA a îndepărtat minele din Strâmtoarea Ormuz: „Toleranță zero” pentru Iran
Donald Trump (foto: profimedia)
Donald Trump a declarat, într-o postare pe Truth Social, că Marina Statelor Unite l-a informat că toate minele au fost îndepărtate sau detonate din apele internaționale ale Strâmtorii Ormuz. Președintele american a transmis un avertisment ferm către Iran, precizând că orice navă care va amplasa mine noi va fi „distrusă imediat şi sistematic”.
Citește și
- 20:07O țară vecină Rusiei îi taie Kremlinului o sursă importantă de bani. Ce importuri sunt interzise de la 1 septembrie
- 19:41Canada impune tarife de până la 50% pentru produse din SUA, ca răspuns la măsurile lui Trump
- 19:24Cum vrea Spania să scape de miile de migranți care încă mai sunt în Ceuta. Măsurile luate de guvernul de la Madrid
- 18:51 Donald Trump denunţă execuţiile din Iran şi cere oprirea lor. ”Trebuie să i se pună capăt imediat”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News