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Trump anunță că Marina SUA a îndepărtat minele din Strâmtoarea Ormuz: „Toleranță zero” pentru Iran

Donald Trump (foto: profimedia)

Donald Trump (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 aug. 2026, 20:43

Donald Trump a declarat, într-o postare pe Truth Social, că Marina Statelor Unite l-a informat că toate minele au fost îndepărtate sau detonate din apele internaționale ale Strâmtorii Ormuz. Președintele american a transmis un avertisment ferm către Iran, precizând că orice navă care va amplasa mine noi va fi „distrusă imediat şi sistematic”.

Avertismentul lui Trump

„Iranul a fost avertizat că orice navă sau ambarcaţiune care va amplasa noi mine va fi distrusă imediat şi sistematic”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare. Președintele american a adăugat că Forța Spațială a SUA monitorizează în permanență această cale navigabilă strategică, precum și instalațiile nucleare iraniene.

„Există o politică de toleranță zero privind amplasarea minelor, care este în vigoare şi se aplică pe deplin”, a subliniat liderul de la Casa Albă.

Tensiuni persistente în regiune

Deşi SUA şi Iranul nu au mai efectuat atacuri aeriene de câteva săptămâni, atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz au continuat, pe fondul luptei pentru controlul acestei rute maritime esențiale pentru comerțul global de petrol. Rămâne neclar când sau cum se vor relua negocierile pentru încetarea conflictului dintre cele două state.

Impactul asupra tranzitului de petrol

Traficul de petrol prin strâmtoare a scăzut drastic de la începutul conflictului. Potrivit datelor provizorii furnizate de serviciul de monitorizare a navelor Vortexa, luni tranzitul s-a situat la 5 milioane de barili pe zi, comparativ cu peste 20 de milioane de barili zilnic, aproximativ unul din cinci barili consumați la nivel mondial, înainte ca SUA și Israelul să declanșeze operațiunile militare la finalul lunii februarie.

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