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Donald Trump denunţă execuţiile din Iran şi cere oprirea lor. ”Trebuie să i se pună capăt imediat”

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 18:51
SursăRealitatea PLUS

Preşedintele american Donald Trump a cerut marţi oprirea imediată a execuţiilor manifestanţilor din Iran, pe care le-a descris drept „o criză umanitară de proporţii uriaşe”, relatează AFP.

”Trebuie să i se pună capăt imediat”

„Republica Islamică Iran, aflată în plin declin, nu îşi plăteşte o mare parte din militari, în timp ce ucide manifestanţi, chiar şi atunci când aceştia nu protestează. Este vorba de o criză umanitară de proporţii gigantice, căreia trebuie să i se pună capăt IMEDIAT”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

Liderul de la Casa Albă nu a precizat dacă se referea la o execuţie anume, dar numărul acestora a crescut în Iran de la începutul războiului, declanşat la 28 februarie de atacurile americano-israeliene împotriva Teheranului.

Reacția președintelui SUA a venit după ce justiţia iraniană a anunţat duminică execuţia unui bărbat condamnat pentru că a desfăşurat „acţiuni operative” în favoarea Israelului şi a Statelor Unite în timpul manifestaţiilor din ianuarie.

Peste 1.600 de execuții raportate în Iran

O mişcare de protest, declanşată iniţial la sfârşitul lunii decembrie de creşterea costului vieţii, s-a transformat rapid în ample manifestaţii antiguvernamentale, care au atins apogeul pe 8 şi 9 ianuarie. Autorităţile iraniene au raportat peste 3.000 de morţi, atribuind violenţele unor „acte teroriste” orchestrate de Statele Unite şi Israel, în timp ce organizaţiile de apărare a drepturilor omului cu sediul în străinătate afirmă că forţele de securitate au tras asupra manifestanţilor.

Cel puţin 1 639 de persoane au fost executate în Iran, un record din 1989, potrivit ONG-ului Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, şi organizaţiei Ensemble contre la peine de mort (ECPM), cu sediul la Paris.

La jumătatea lunii august, aproximativ treizeci de ţări, printre care Franţa, Regatul Unit şi Canada, au condamnat, într-o declaraţie comună, execuţiile din Iran. Statele Unite, unde pedeapsa capitală încă există, nu au semnat această declaraţie.

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