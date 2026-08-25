Captură uriașă de țigări de contrabandă la Buzău. Peste 3,3 milioane de țigarete, ascunse în transporturi cu pește și încălțăminte

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 15:43

O captură impresionantă de țigări de contrabandă a fost făcută de polițiștii din Buzău, după ce două vehicule au fost oprite în trafic. Peste 3,3 milioane de țigarete au fost găsite ascunse în spatele unor paleți cu pește congelat și al unor cutii cu încălțăminte.

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