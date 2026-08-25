Captură uriașă de țigări de contrabandă la Buzău. Peste 3,3 milioane de țigarete, ascunse în transporturi cu pește și încălțăminte

O captură impresionantă de țigări de contrabandă a fost făcută de polițiștii din Buzău, după ce două vehicule au fost oprite în trafic. Peste 3,3 milioane de țigarete au fost găsite ascunse în spatele unor paleți cu pește congelat și al unor cutii cu încălțăminte.
În urma operațiunii, doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați procurorilor.
Milioane de țigarete, descoperite în două vehicule
Acțiunea a avut loc luni și a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău.
Primul vehicul verificat a fost un camion condus de un cetățean grec, în vârstă de 53 de ani. În urma controlului, oamenii legii au descoperit 2.560.000 de țigarete fără timbre fiscale românești.
Marfa era ascunsă în partea din spate a camionului, în spatele unor paleți încărcați cu cutii de pește congelat.
A doua captură, într-o autoutilitară
Polițiștii au oprit în aceeași zonă și o autoutilitară condusă de un român în vârstă de 30 de ani.
În interiorul acesteia au fost găsite alte 777.720 de țigarete, care aveau timbre de marcaj emise de autoritățile din Republica Moldova.
Pentru a ascunde marfa, țigările fuseseră amplasate în spatele unor cutii cu încălțăminte.
În total, anchetatorii au descoperit 3.337.720 de țigarete în cele două vehicule.
Șoferii nu au putut explica proveniența țigărilor
Potrivit polițiștilor, cei doi conducători auto nu au prezentat documente sau alte justificări care să demonstreze legalitatea deținerii și transportului cantității uriașe de produse din tutun.
Întreaga marfă a fost ridicată și indisponibilizată în cadrul anchetei.
Autoritățile estimează că prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la 3.310.200 de lei.
Doi bărbați, reținuți pentru 24 de ore
Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar anchetatorii urmează să îi prezinte procurorilor cu propunerea de sesizare a instanței pentru dispunerea arestării preventive.
Bărbații sunt cercetați pentru infracțiuni de contrabandă, precum și pentru deținerea, în afara unui antrepozit fiscal, a unei cantități de peste 10.000 de țigarete nemarcate, marcate necorespunzător sau cu marcaje false.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
La acțiunea desfășurată la Buzău au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, jandarmi și reprezentanți ai Autorității Vamale Române.