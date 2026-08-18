Vești bune pentru locuitorii din Pitești. Apa de la robinet este din nou potabilă, iar Lacul Budeasa a revenit la normal

Problemele privind calitatea apei din Lacul Budeasa, principala sursă de alimentare cu apă a municipiului Pitești, au fost remediate. Analizele recente indică un nivel normal al oxigenului și o scădere semnificativă a concentrației de mangan. Autoritățile confirmă, de asemenea, că apa distribuită la robinetele din Pitești este potabilă.
Situația apărută în ultimele zile în județul Argeș, pe fondul temperaturilor ridicate și al secetei, pare să fi fost depășită. Lacul Budeasa a revenit la parametri normali, iar rezultatele analizelor efectuate de specialiști arată o îmbunătățire clară a calității apei.
Lacul Budeasa a revenit la parametri normali
Subprefectul județului Argeș, Dragoș Predescu, a anunțat că valorile monitorizate în Lacul Budeasa s-au îmbunătățit considerabil.
Conform buletinelor de analiză furnizate de Apele Române, concentrația de mangan a ajuns sub limita de detecție a aparatului utilizat, în timp ce nivelul oxigenului a urcat la 7,3 mg O₂/l.
Autoritățile consideră că rezultatele confirmă eficiența intervențiilor realizate în ultimele zile.
Apa de la robinet din Pitești este potabilă
O veste importantă pentru locuitorii municipiului Pitești este că și apa distribuită prin rețeaua publică a revenit la parametri normali.
Atât Direcția de Sănătate Publică Argeș, cât și operatorul de apă au confirmat, în urma analizelor efectuate, că apa de la robinet este potabilă și nu mai prezintă depășiri ale concentrației de mangan.
Astfel, problema care generase îngrijorare în rândul populației a fost considerată rezolvată.
Ce a provocat problema la Lacul Budeasa
Situația a apărut în contextul unei perioade caracterizate de temperaturi ridicate și precipitații reduse.
Scăderea importantă a nivelului apei din Lacul Budeasa a favorizat stagnarea apei și reducerea cantității de oxigen. În aceste condiții, concentrația de mangan a crescut, iar fenomenul s-a reflectat ulterior și în calitatea apei furnizate populației.
Lacul Budeasa este utilizat ca sursă de alimentare cu apă pentru municipiul Pitești, dar și pentru mai multe localități din împrejurimi.
Intervențiile autorităților au dat rezultate
Pentru remedierea situației au fost luate mai multe măsuri, inclusiv intervenții asupra surselor de apă, monitorizarea permanentă a parametrilor și operațiuni desfășurate în zona captării.
La intervenții au participat specialiști de la Apele Române, Apa Canal 2000, ISU Argeș, Hidroelectrica și DSP Argeș.
Autoritățile au analizat inclusiv soluții pentru suplimentarea debitului și îmbunătățirea situației din Lacul Budeasa, inclusiv posibilitatea unor deversări controlate din alte acumulări.
Situația va fi monitorizată în continuare
Deși apa este din nou potabilă, autoritățile nu renunță la monitorizarea atentă a Lacului Budeasa.
Dragoș Predescu a atras atenția că vara nu s-a încheiat, iar temperaturile ridicate și perioadele de secetă ar putea favoriza apariția unor probleme similare.
În cazul în care condițiile meteorologice se vor repeta, autoritățile spun că dispun deja de soluții tehnice testate în această perioadă și care pot fi aplicate într-un timp mai scurt.
Autoritățile dau asigurări că apa poate fi consumată
Confirmarea potabilității apei reprezintă principalul mesaj transmis locuitorilor din Pitești după zilele în care problema concentrației de mangan a generat îngrijorare.
Rezultatele analizelor indică faptul că Lacul Budeasa a revenit la parametri normali, iar apa furnizată populației este potabilă.