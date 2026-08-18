Vești bune pentru locuitorii din Pitești. Apa de la robinet este din nou potabilă, iar Lacul Budeasa a revenit la normal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 16:43

Problemele privind calitatea apei din Lacul Budeasa, principala sursă de alimentare cu apă a municipiului Pitești, au fost remediate. Analizele recente indică un nivel normal al oxigenului și o scădere semnificativă a concentrației de mangan. Autoritățile confirmă, de asemenea, că apa distribuită la robinetele din Pitești este potabilă.

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