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O femeie a ajuns la spital după ce un copac a căzut peste ea în Cișmigiu

Copac căzut

Copac căzut

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat11 aug. 2026, 19:48
SursăRealitatea PLUS

O femeie a ajuns la spital cu mai multe răni după ce un copac a căzut peste ea în timp ce se relaxa într-un hamac în Parcul Cișmigiu din Capitală. Detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Copac prăbușit peste o femeie care stătea în hamac în Cișmigiu

Din primele date, femeia se afla în parc alături de prietena ei și își instalaseră hamacele între doi copaci.

Unul dintre aceștia a cedat sub greutate și i-a prins piciorul.

Martorii au sunat urgent la 112 și un echipaj de salvatori a venit la fața locului.

Medicii spun că rănile suferite nu i-au pus viața în pericol iar starea ei este stabilă.

Pompierii au venit pentru a degaja zona iar oamenii legii fac cercetări.

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