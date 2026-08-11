O femeie a ajuns la spital după ce un copac a căzut peste ea în Cișmigiu

Publicat 11 aug. 2026, 19:48 Sursă Realitatea PLUS

O femeie a ajuns la spital cu mai multe răni după ce un copac a căzut peste ea în timp ce se relaxa într-un hamac în Parcul Cișmigiu din Capitală. Detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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