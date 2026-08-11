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Mediu· 1 min citire
O femeie a ajuns la spital după ce un copac a căzut peste ea în Cișmigiu
Copac căzut
Publicat11 aug. 2026, 19:48
SursăRealitatea PLUS
O femeie a ajuns la spital cu mai multe răni după ce un copac a căzut peste ea în timp ce se relaxa într-un hamac în Parcul Cișmigiu din Capitală. Detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
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