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Social· 1 min citire
Tragedie în Buzău. Doi oameni au murit după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un copac
Accident Buzău
Publicat1 aug. 2026, 20:37
SursăAgerpres
Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite în urma unui accident rutier produs, sâmbătă, pe un drum din județul Buzău, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ).
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