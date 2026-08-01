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Tragedie în Buzău. Doi oameni au murit după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un copac

Accident Buzău

Accident Buzău

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 aug. 2026, 20:37
SursăAgerpres

Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite în urma unui accident rutier produs, sâmbătă, pe un drum din județul Buzău, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ).

'Din primele date de la fața locului a reieșit că autoturismul condus dinspre Sărata Monteoru către intersecția cu DN1B, de către un șofer de 37 de ani, din Buzău, ar fi pierdut controlul asupra direcției, ar fi ieșit în afara părții carosabile, împrejurare în care a intrat în coliziune cu un copac', informează IPJ Buzău.

Potrivit sursei citate, în urma impactului, șoferul și unul dintre pasageri au decedat.

De asemenea, în accident au fost răniți alți doi pasageri, o femeie și un bărbat, ambii în vârstă de 33 de ani, din municipiul Buzău. Aceștia au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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