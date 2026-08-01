Tragedie în Buzău. Doi oameni au murit după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un copac

Publicat 1 aug. 2026, 20:37 Sursă Agerpres

Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite în urma unui accident rutier produs, sâmbătă, pe un drum din județul Buzău, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ).

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accidentipj buzau