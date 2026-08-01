Prețul motorinei a explodat, iar previziunea lui Bolojan nu s-a îndeplinit. Ce spunea premierul demis în urmă cu doar o lună

Șoferii plătesc acum cele mai mari prețuri din istorie pentru un litru de motorină, deși, în urmă cu doar o lună, premierul demis Ilie Bolojan dădea asigurări că, până la sfârșitul lunii iulie, carburanții ar urma să revină la nivelurile de dinaintea conflictului din Iran.
Declarațiile au fost făcute pe 2 iulie, după expirarea schemei de plafonare a prețurilor la carburanți și în contextul în care amendamentul PSD privind prelungirea acesteia nu a mai fost supus votului în Parlament în ultima zi a sesiunii legislative.
Între timp, realitatea din benzinării este cu totul alta. Prețul motorinei standard a urcat la un nivel record.
Bolojan anunța ieftiniri în a doua jumătate a lunii iulie
În conferința de presă susținută pe 2 iulie, Ilie Bolojan explica faptul că există două motive pentru care prețurile ar urma să scadă.
„În această perioadă, odată cu expirarea schemei de plafonare, s-au întâmplat două lucruri. Primul, cel mai important lucru și cel mai bun, este că avem o liniște relativă în Golf. Deci, s-a încheiat practic acțiunea militară agresivă, de-o parte sau de alta, și, așa cum vedeți pe piețele internaționale, prețul barilului de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului.
Acest lucru nu s-a întâmplat, însă, și la motorină, care este combustibilul cel mai solicitat în această perioadă și încă avem un preț global al motorinei mai mare decât cel de dinainte.
Al doilea fenomen este că, odată cu încheierea schemei de plafonare, acciza a revenit la nivelul anterior, deci plus 36 de bani.”
Premierul demis vorbea despre un angajament al companiilor
Bolojan susținea că, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții companiilor petroliere, prețurile urmau să înceapă să scadă imediat ce se epuizau stocurile cumpărate la prețurile ridicate din luna iunie.
„În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii.
În primul rând că stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari, de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici.
Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat-treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care, în a doua jumătate a lunii iulie, ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Acesta este angajamentul și discuțiile pe care le-am purtat cu reprezentanții companiilor din acest sector”, a spus Bolojan.
Bolojan spunea că prețurile ar trebui să revină la nivelul de dinaintea conflictului din Iran
Fostul premier preciza că motorina ar putea rămâne ușor mai scumpă decât înainte, deoarece o mare parte din consumul României provine din import.
„Sigur, dacă prețul motorinei va rămâne ceva mai mare, în mod evident și prețul la pompă al motorinei va fi puțin mai mare decât cel de dinainte, asta pentru că majoritatea acestui tip de combustibil care se folosește în România vine din import și doar o parte din el se procesează pe teritoriul României și, deci, avem avantajul de localizare.
În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, Guvernul, prin Ministerul de Finanțe, a lucrat la o nouă schemă de plafonare, pe care, în condițiile în care nu vedem că piața se adaptează la realitate, vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament, odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
Din punctul meu de vedere, (...) ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului înspre finalul lunii iulie”, a precizat, la 2 iulie, premierul demis.
Care sunt acum prețurile din benzinării
La finalul lunii iulie, prețurile din benzinării nu au evoluat în direcția anticipată.
Vineri, 31 iulie, în București, cel mai mic preț pentru un litru de motorină standard era de 10,42 lei, acesta fiind și cel mai redus tarif disponibil pe piață.
În aceeași zi, benzina standard putea fi cumpărată, în cel mai bun caz, cu 9,36 lei pe litru.