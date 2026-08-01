Prețul motorinei a explodat, iar previziunea lui Bolojan nu s-a îndeplinit. Ce spunea premierul demis în urmă cu doar o lună

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 21:30

Șoferii plătesc acum cele mai mari prețuri din istorie pentru un litru de motorină, deși, în urmă cu doar o lună, premierul demis Ilie Bolojan dădea asigurări că, până la sfârșitul lunii iulie, carburanții ar urma să revină la nivelurile de dinaintea conflictului din Iran.

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