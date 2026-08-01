Inteligența artificială, scăpată de sub control. Experimentele care arată cum poate să distrugă omenirea

Publicat 1 aug. 2026, 20:17 Sursă Realitatea PLUS

Inteligența artificială a scăpat de sub control. Două modele AI au reușit să evadeze și au declanșat un atac cibernetic fără precedent în timpul unui experiment desfășurat de gigantul OpenAI care a creat ChatGPT. Mai grav, cele două sisteme ar fi petrecut mai mult de patru zile pe internet, timp în care au pregătit un al doilea atac, în momentul în care programatorii le-au oprit. Un material marca Realitatea PLUS analizează cât de aproape suntem de scenariu în care inteligența artificială devine o amenințare reală pentru apărare și securitate. Asta în contextul în care deja joacă un rol-cheie în armată.

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