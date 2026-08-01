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Postul Sfintei Marii vine cu cele mai mari prețuri. Românii se închină când văd cât costă mâncarea de zi cu zi

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 aug. 2026, 15:51
SursăRealitatea PLUS

A început Postul Sfintei Marii, iar mulți români și-au schimbat deja meniul. Cei care aleg să respecte postul plătesc însă mai mult pentru produsele specifice acestei perioade.

De la pate și lapte vegetal până la alternativele pentru brânză și mezeluri, fructe si legume, echipa Realitatea Plus a verificat cât costă acum alimentele de post și cu cât s-au scumpit. Ne aduce informații suplimentare jurnalistul Realitatea Plus, Mădălina Ignat 

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