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Social· 1 min citire
Postul Sfintei Marii vine cu cele mai mari prețuri. Românii se închină când văd cât costă mâncarea de zi cu zi
Publicat1 aug. 2026, 15:51
SursăRealitatea PLUS
A început Postul Sfintei Marii, iar mulți români și-au schimbat deja meniul. Cei care aleg să respecte postul plătesc însă mai mult pentru produsele specifice acestei perioade.
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