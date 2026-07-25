Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Incendiu violent la o fabrică de mobilă de lângă Oradea. Peste 30 de pompieri intervin
Incendiu la o fabrică de mobilă
Pompierii militari bihoreni intervin, sâmbătă după-amiază, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală de aproximativ 250 de metri pătrați, care aparține unei fabrici de mobilă din localitatea Livada de Bihor. Incendiul a fost localizat în jurul orei 15:35, însă echipajele continuă acțiunea de lichidare a focarelor.
Citește și
- 14:53Blocaj total pe piața imobiliară după ce hackerii au atacat Cadastrul! Dan Negru avertizează de ce actele digitale îți pot lăsa casa fără proprietar - VIDEO
- 09:21Ana Maria Păcuraru, după a doua dronă doborâtă în numai două zile în România: „Radu Miruță confirmă oficial!”
- 08:03Medicii, profesorii și fermierii, victimele măsurilor lui Bolojan. Vocea disperată a angajaților din domeniile cheie
- 23:40Calea Victoriei devine pietonală în weekend. Evenimentele care vor avea loc
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News