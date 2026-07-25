Incendiu violent la o fabrică de mobilă de lângă Oradea. Peste 30 de pompieri intervin

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 16:22

Pompierii militari bihoreni intervin, sâmbătă după-amiază, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală de aproximativ 250 de metri pătrați, care aparține unei fabrici de mobilă din localitatea Livada de Bihor. Incendiul a fost localizat în jurul orei 15:35, însă echipajele continuă acțiunea de lichidare a focarelor.

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