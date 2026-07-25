Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Incendiu violent la o fabrică de mobilă de lângă Oradea. Peste 30 de pompieri intervin

Incendiu la o fabrică de mobilă

Incendiu la o fabrică de mobilă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 16:22

Pompierii militari bihoreni intervin, sâmbătă după-amiază, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală de aproximativ 250 de metri pătrați, care aparține unei fabrici de mobilă din localitatea Livada de Bihor. Incendiul a fost localizat în jurul orei 15:35, însă echipajele continuă acțiunea de lichidare a focarelor.

Apelul care anunța producerea incendiului a fost primit în dispeceratul ISU Bihor în jurul orei 14:40. La locul intervenției au fost mobilizate șase echipaje din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Oradea, cu trei autospeciale de stingere, o autospecială tip ABROLL, o autospecială de primă cercetare și evaluare CBRN, precum și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

Flăcările au cuprins întreaga hală

La sosirea pompierilor, flăcările cuprinseseră întreaga hală, incendiul manifestându-se violent și existând riscul extinderii la o construcție învecinată. Misiunea este îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile aflate în interior, care favorizează arderea intensă.

„În jurul orei 15:35, incendiul a fost localizat, cei peste 30 de pompieri militari continuând acțiunea de lichidare a focarelor”, a transmis ISU Bihor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incendiufabricamobilaOradeaBihorpompieri

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe