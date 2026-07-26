Paradox la graniță: vecinii bulgari plătesc carburanți mai ieftini. Motorina din Bulgaria, mai ieftină cu 3 lei decât în România

Publicat 26 iul. 2026, 17:38 Sursă Realitatea PLUS

În timp ce în România prețurile carburanților au explodat în doar câteva zile, Bulgaria a reușit să le mențină mai bine sub control. Litrul de motorină ajunge la 10 lei în România, în timp ce vecinii bulgari plătesc cu câțiva lei mai puțin. Paradoxal, acest lucru s-a întâmplat deși vecinii noștri au trecut printr-una dintre cele mai dificile perioade de instabilitate politică din istoria lor recentă, cu alegeri repetate și mai multe schimbări de guvern. Colega mea Cristina Petre se află chiar acum în Bulgaria și ne spune cum arată acolo prețurile la pompă.

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