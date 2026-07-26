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Paradox la graniță: vecinii bulgari plătesc carburanți mai ieftini. Motorina din Bulgaria, mai ieftină cu 3 lei decât în România

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iul. 2026, 17:38
SursăRealitatea PLUS

În timp ce în România prețurile carburanților au explodat în doar câteva zile, Bulgaria a reușit să le mențină mai bine sub control. Litrul de motorină ajunge la 10 lei în România, în timp ce vecinii bulgari plătesc cu câțiva lei mai puțin. Paradoxal, acest lucru s-a întâmplat deși vecinii noștri au trecut printr-una dintre cele mai dificile perioade de instabilitate politică din istoria lor recentă, cu alegeri repetate și mai multe schimbări de guvern. Colega mea Cristina Petre se află chiar acum în Bulgaria și ne spune cum arată acolo prețurile la pompă.

În timp ce în România prețurile carburanților cresc de la o zi la alta, iar tarifele sunt uriașe, litrul de motorină ajunge în curând la 10 lei, iar benzina a depășit și ea pragul de 9 lei.

Prețuri mai mici la benzină și motorină în Bulgaria

La vecinii bulgari tarifele se mențin în continuare stabile. Este vorba despre 1 litru de motorină care costă 1,67 euro, adică aproximativ 8 lei și 37 de bani; iar benzina este 1,48 euro, adică 7 lei și 74.

Acestea sunt prețurile la o stație peco din Bulgaria, însă există și benzinării unde costă 1,39 euro pentru benzină, adică puțin peste 7 lei.

Bulgaria, o țară care a schimbat în 4 ani 7 guverne, a traversat una dintre cele mai dificile perioade de instabilitate politică, iar anul acesta a trecut la moneda euro.

Tot mai mulți români își alimentează mașinile în Bulgaria

Există mulți români care vin și alimentează mașinile aici, în Bulgaria, datorită prețurilor mult mai bune. Este vorba despre diferențe destul de mari: guvernul interimar din România nu a mai avut puterea să prelungească plafonarea adaosului comercial la carburanți, iar situația Kazahstanului, care a decis să oprească transportul de țiței prin Marea Neagră, a adâncit și mai mult această criză.

Bolojan: România are rezerve de petrol doar pentru 2 săptămâni

Întrebat despre această problemă, premierul demis, Ilie Bolojan, susține că România are rezerve de petrol doar pentru 2 săptămâni, însă nu a comunicat ce se va întâmpla după expirarea acestor 2 săptămâni.

Între timp, AUR cere ca propunerea de reducere a TVA-ului la carburanți să fie dezbătută în Parlament săptămâna viitoare, în cadrul sesiunii extraordinare; susțin ei că 60% din prețul carburanților este reprezentat doar de taxe și accize.

Așadar, cer reducerea TVA-ului la carburanți la 5% în primele 3 luni, apoi 9%, urmând ca măsura să fie eliminată automat după stabilizarea pieței. Reprezentanții susțin că, prin această măsură, o gospodărie ar economisi între 600 și 1.200 de lei pe an.

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