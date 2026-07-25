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O contabilă din Servicii a furat milioane de lei din salarii timp de 15 ani. Cum a virat ilegal banii

Bani

Bani

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 18:24
SursăRealitatea PLUS

Este mega anchetă după ce o contabilă din Servicii a furat, timp de 15 ani, peste 8,4 milioane de lei din fondurile destinate salarizării!

Potrivit procurorilor DNA, femeia ar fi falsificat nu mai puțin de 176 de state de plată, modificând datele din sistemul informatic astfel încât bani din bugetul instituției să ajungă în propriile conturi și în cele ale altor două persoane care nu erau angajate.

Femeia a falsificat peste 176 de state de plată

Anchetatorii spun că, prin această schemă, au fost virate ilegal peste 7 milioane de lei, iar statul a plătit în plus și taxe și contribuții aferente sumelor fraudate.

În prezent fostă angajată, femeia a fost condamnată la 3 ani și o lună de închisoare cu executare. Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. 

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