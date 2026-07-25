Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
O contabilă din Servicii a furat milioane de lei din salarii timp de 15 ani. Cum a virat ilegal banii
Bani
Publicat25 iul. 2026, 18:24
SursăRealitatea PLUS
Este mega anchetă după ce o contabilă din Servicii a furat, timp de 15 ani, peste 8,4 milioane de lei din fondurile destinate salarizării!
Citește și
- 19:40MApN anunță noi căutări ale resturilor dronei duminică
- 19:31Cristian Diaconescu, avertisment după incursiunile dronelor: „România trebuie să escaladeze privind atitudinea, mesajul și reacțiile celorlalți”
- 19:08Bărbatul dispărut de acasă de 5 zile a fost găsit mort. Tânărul avea 26 de ani. Mesajul Forțelor Navale Române
- 18:33Navă avariată de o dronă, acostată în Portul Constanța. Doi marinari au murit în atacul de lângă Odesa
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News