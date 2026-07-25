Dunărea a ajuns la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii ani. România, fără recolte

Publicat 25 iul. 2026, 16:32 Sursă Realitatea PLUS

Imagini apocaliptice vin din județul Giurgiu, de pe Dunăre. În unele zone, apa s-a retras atât de mult încât se văd insule. Efectele sunt deja dramatice: portul turistic de la Corabia a fost închis, navigația este afectată, iar autoritățile au impus restricții pentru irigații. Agricultorii sunt disperați, iar hidrologii avertizează că debitul va continua să scadă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Dunareascaderenivelsecetafermierirecolte