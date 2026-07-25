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Social· 1 min citire
Dunărea a ajuns la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii ani. România, fără recolte
Publicat25 iul. 2026, 16:32
SursăRealitatea PLUS
Imagini apocaliptice vin din județul Giurgiu, de pe Dunăre. În unele zone, apa s-a retras atât de mult încât se văd insule. Efectele sunt deja dramatice: portul turistic de la Corabia a fost închis, navigația este afectată, iar autoritățile au impus restricții pentru irigații. Agricultorii sunt disperați, iar hidrologii avertizează că debitul va continua să scadă.
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