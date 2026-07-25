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Dunărea a ajuns la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii ani. România, fără recolte

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Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 16:32
SursăRealitatea PLUS

Imagini apocaliptice vin din județul Giurgiu, de pe Dunăre. În unele zone, apa s-a retras atât de mult încât se văd insule. Efectele sunt deja dramatice: portul turistic de la Corabia a fost închis, navigația este afectată, iar autoritățile au impus restricții pentru irigații. Agricultorii sunt disperați, iar hidrologii avertizează că debitul va continua să scadă.

În această săptămână, Dunărea a ajuns la unele dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii ani în România, Croația și Serbia. Totul din cauza caniculei și a lipsei ploilor. În aceste condiții, au ieșit la suprafață întinse bancuri de nisip, iar circulația navelor pe Dunăre a fost îngreunată.

Apele Dunării s-au retras câteva sute de metri de la mal

Situația a apărut după ce apele Dunării s-au retras cu câteva sute de metri de la mal. Spre deosebire de bărcile de agrement, barjele care transportă marfă au rămas blocate după ce nivelul Dunării a scăzut foarte mult. Ele erau ancorate în zonele mai adânci ale fluviului, dar apa s-a retras atât de mult încât au rămas pe uscat sau în nămol.

Situația apei secate din Delta Dunării a ajuns și în atenția presei internaționale, unde o filmare din satelit a surprins epave arheologice în Delta Dunării.

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