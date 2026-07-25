Nimeni nu vrea să cumpere „Casa groazei” din Caracal. Statul nu reușește să înstrăineze casa lui Gheorghe Dincă

Publicat 25 iul. 2026, 12:15 Sursă Realitatea PLUS

Nimeni nu vrea să cumpere casa criminalului din Caracal! De mai bine de 7 ani, statul încearcă să vândă imobilul , însă fără succes. Gheorghe Dincă ar trebui să plătească daune și cheltuieli de judecată de peste 750.000 de euro. Au fost vândute mai multe loturi de teren pe care le deținea criminalul, însă bucata pământ pe care se afla casa nu o vrea nimeni.

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