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Justitie· 1 min citire

Nimeni nu vrea să cumpere „Casa groazei” din Caracal. Statul nu reușește să înstrăineze casa lui Gheorghe Dincă

Gheorghe Dincă

Gheorghe Dincă

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat25 iul. 2026, 12:15
SursăRealitatea PLUS

Nimeni nu vrea să cumpere casa criminalului din Caracal! De mai bine de 7 ani, statul încearcă să vândă imobilul , însă fără succes. Gheorghe Dincă ar trebui să plătească daune și cheltuieli de judecată de peste 750.000 de euro. Au fost vândute mai multe loturi de teren pe care le deținea criminalul, însă bucata pământ pe care se afla casa nu o vrea nimeni.

Gheorghe Dincă are de plătit peste 700.000 de euro

Familiile victimelor lui Gheorghe Dincă nu au nicio șansă să primească despăgubirile stabilite de judecători. Criminalul din Caracal execută o sentință de 30 de ani în spatele gratiilor și trebuie să achite daune morale de 500.000 de euro pentru familia Măceșanu și 100.000 de euro către familia Melencu. La aceste sume se adaugă cheltuieli de judecată de aproape 150.000 de euro.

Singurii bani care merg constant către mama Luizei și a Alexandrei sunt cei reținuți din pensia de doar 659 de lei a criminalului. În rest, sume mai mari au venit doar din vânzarea unor loturi de teren, care aparțineau lui Dincă. De casa în care au avut loc ororile nu vrea însă nimeni să se apropie.

În documentele de cadastru, proprietari sunt în continuare Dincă și fosta sa soție, însă în fișa casei apar și executările silite în numele familiilor victimelor.

La 7 ani de la cazul care a șocat o țară întreagă, casa lui Gheorghe Dincă s-a deteriorat semnificativ, iar curtea s-a umplut de buruieni. Iedera a acoperit până și plăcuța care anunța că imobilul este sub sechestru.

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