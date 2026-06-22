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Social· 1 min citire
Gheorghe Dincă vrea să fie eliberat din închisoare: motivul este halucinant
Gheorghe Dincă
Publicat22 iun. 2026, 07:28
SursăRealitatea PLUS
Gheorghe Dincă cere să fie eliberat din închisoare. Criminalul de la Caracal susține că îl doare un genunchi, iar penitenciarul ar refuza să-i ofere o cârjă. Acesta a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Alexandrei Măceşanu şi a Luizei Melencu.
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