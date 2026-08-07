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Intervenție în desfășurare în masivul Iezer-Păpușa. Salvamont Argeș intervine pentru un cioban atacat de urs

Foto cu caracter ilustrativ

Foto cu caracter ilustrativ

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 09:27

Un cioban a fost atacat de un urs în Masivul Iezer-Păpușa, în zona Vârfului Iezerul Mic. Incidentul s-a produs joi seară, însă bărbatul a reușit să ceară ajutor abia vineri dimineață, după ce a supraviețuit atacului.

Serviciul Public Județean Salvamont Argeș a trimis în zonă o echipă de prim-răspuns de la Baza Salvamont Voina, sprijinită de jandarmi montani. Salvatorii acționează pentru acordarea primului ajutor și coborârea victimei de pe munte.

Recomandări pentru turiști

Salvamontiștii îi sfătuiesc pe turiști și pe persoanele aflate în zone montane să nu se apropie de animalele sălbatice și să anunțe imediat autoritățile prin apel la 112 în cazul întâlnirii unui urs.

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