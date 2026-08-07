Intervenție în desfășurare în masivul Iezer-Păpușa. Salvamont Argeș intervine pentru un cioban atacat de urs

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 09:27

Un cioban a fost atacat de un urs în Masivul Iezer-Păpușa, în zona Vârfului Iezerul Mic. Incidentul s-a produs joi seară, însă bărbatul a reușit să ceară ajutor abia vineri dimineață, după ce a supraviețuit atacului.

Distribuie articolul