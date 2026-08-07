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Social· 1 min citire
Intervenție în desfășurare în masivul Iezer-Păpușa. Salvamont Argeș intervine pentru un cioban atacat de urs
Foto cu caracter ilustrativ
Un cioban a fost atacat de un urs în Masivul Iezer-Păpușa, în zona Vârfului Iezerul Mic. Incidentul s-a produs joi seară, însă bărbatul a reușit să ceară ajutor abia vineri dimineață, după ce a supraviețuit atacului.
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