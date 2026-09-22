1 octombrie schimbă regulile pentru șoferii români. Apare o nouă taxă, dar dispar mai multe taxe de pod

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 22 sept. 2026, 22:24

De la 1 octombrie 2026 intră în vigoare un nou sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale din România. Cea mai importantă schimbare îi vizează pe transportatorii care folosesc vehicule de marfă cu masa totală de peste 3,5 tone, pentru care rovinieta va fi înlocuită de sistemul TollRo.

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