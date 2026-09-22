Tone de alimente expirate, refuzate la export, ajungeau la români. Ce dezvăluie documentele din timpul lui Ceaușescu

Publicat 22 sept. 2026, 19:39 Actualizat 22 sept. 2026, 20:31

În ultimii ani ai regimului comunist, politica economică a lui Nicolae Ceaușescu a pus plata datoriei externe înaintea consumului intern. Documente de arhivă prezentate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) scot la iveală una dintre consecințele acestei politici: produse destinate exportului care rămâneau în depozite, se degradau și ajungeau să fie tratate drept marfă pentru piața internă.

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