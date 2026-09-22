Tone de alimente expirate, refuzate la export, ajungeau la români. Ce dezvăluie documentele din timpul lui Ceaușescu

În ultimii ani ai regimului comunist, politica economică a lui Nicolae Ceaușescu a pus plata datoriei externe înaintea consumului intern. Documente de arhivă prezentate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) scot la iveală una dintre consecințele acestei politici: produse destinate exportului care rămâneau în depozite, se degradau și ajungeau să fie tratate drept marfă pentru piața internă.
Unul dintre cazurile prezentate de CNSAS este cel al zecilor de tone de unt produse pentru export și blocate în depozite după ce nu au mai putut fi trimise pe piețele externe. În timp ce populația se confrunta cu raționalizarea alimentelor și cu accesul limitat la produse de bază, cantități importante de alimente rămâneau stocate până la expirarea termenului de garanție.
Exportul, prioritatea regimului Ceaușescu
CNSAS descrie perioada comunistă târzie din România, cunoscută drept Epoca de Aur, drept una dominată de o politică economică severă, construită în jurul obiectivului de achitare integrală a datoriei externe.
Potrivit instituției, acest obiectiv a ajuns să dicteze atât funcționarea economiei, cât și nivelul de trai al populației. Pentru obținerea valutei convertibile, regimul a impus restricții drastice asupra consumului intern, inclusiv în cazul alimentelor de bază, energiei și combustibilului.
În același timp, o parte importantă a producției era orientată către export. Produsele care urmau să ajungă pe piețele externe trebuiau să respecte standarde de calitate superioare celor aplicate mărfurilor comercializate pe piața internă, în condițiile în care trebuiau să fie competitive pe piețele occidentale.
Diferența dintre marfa destinată exportului și cea pusă la dispoziția populației a devenit una dintre contradicțiile majore ale sistemului economic din ultimii ani ai comunismului.
Produsele refuzate la export ajungeau în atenția pieței interne
În timp ce pentru export erau urmărite produse de calitate corespunzătoare cerințelor piețelor externe, consumatorii români ajungeau să cumpere produse de calitatea a doua sau chiar rebuturi.
CNSAS spune că această situație a contribuit la apariția unei neîncrederi profunde în autorități și în informațiile oficiale despre economie. Instituția leagă această experiență și de suspiciunea manifestată ulterior de consumatori în legătură cu diferențele de calitate dintre produsele comercializate în România și cele vândute în alte țări ale Uniunii Europene.
Potrivit documentelor prezentate, sistemul economic centralizat avea probleme majore în gestionarea resurselor. Planificarea centralizată putea genera supraproducție în anumite domenii, în timp ce în altele apăreau deficite acute.
Consecința era acumularea unor stocuri importante de produse care nu mai puteau fi vândute sau exportate, iar această situație producea efecte în lanț asupra întregului sistem economic.
Zeci de tone de unt au rămas în depozite
Un caz concret este cel al Întreprinderii de Industrializarea Laptelui din Alba Iulia. Documentele prezentate de CNSAS vorbesc despre cantități foarte mari de unt care trebuiau inițial să fie exportate, dar care au rămas blocate în depozite.
Instituția menționează două documente oficiale din anii 1980 și 1986 care ilustrează acest mecanism, sintetizat prin sintagma „Refuzat la export”.
La Întreprinderea de Industrializarea Laptelui Alba Iulia erau înregistrate stocuri de 73 de tone de unt depozitate la Satu Mare și alte 7 tone care fuseseră destinate inițial exportului în URSS.
Problemele au continuat pe măsură ce marfa a rămas nevândută. Untul depășise termenul de garanție de 90 de zile, iar conducerea a recurs la schimbarea etichetelor.
Produsul își modificase deja vizibil culoarea și gustul, însă situația stocurilor nu a fost rezolvată printr-o reducere a producției sau prin direcționarea rapidă a mărfii către consumul intern.
Alte 80 de tone de unt erau blocate la Constanța
Problema nu se limita la cantitățile aflate în depozitele din țară. Alte 80 de tone de unt erau blocate în depozitul portuar din Constanța, iar această marfă avea termenul de garanție expirat la 17 octombrie 1986.
În același timp, alte 130 de tone erau dispersate în mai multe locuri, ceea ce genera costuri de depozitare de 600 de lei pe lună pentru fiecare tonă. Cantitatea de unt acumulată a ajuns la 170 de tone. CNSAS arată că Centrala din București a ignorat solicitarea privind desfacerea produsului pe piața internă și a ordonat, în schimb, fabricarea altor 40 de tone de unt.
Situația descrisă în documente ilustrează contradicția dintre producția stabilită prin planificarea centralizată și nevoile reale ale populației. În timp ce cantități uriașe de unt rămâneau în depozite și își depășeau termenul de garanție, producția continua.
Muncitorii suportau consecințele supraproducției
Problemele generate de stocurile nevândute nu se opreau la pierderea produselor. Atunci când marfa nu era vândută, indicatorii de plan nu erau realizați, iar acest lucru avea consecințe și asupra muncitorilor.
Potrivit CNSAS, nerealizarea indicatorilor de plan putea duce la diminuarea retribuțiilor muncitorilor și la apariția unor tensiuni sociale. Astfel, angajații ajungeau să suporte consecințele unei supraproducții pe care nu ei o stabiliseră.
Documentele descrise de instituție surprind o situație în care muncitorii vedeau alimente degradându-se în depozite, în timp ce propriul acces la alimente era sever restricționat.
Cazul untului produs la Alba Iulia este prezentat ca un exemplu al modului în care mecanismele economiei centralizate puteau produce situații absurde: cantități mari de produse erau păstrate pentru export, rămâneau nevândute, expirau și generau costuri suplimentare, în timp ce populația se confrunta cu lipsuri.
Documentele readuse în atenție de CNSAS descriu astfel mecanismul prin care marfa „Refuzată la export” devenea o problemă pentru economia comunistă și, în același timp, o imagine a contradicțiilor dintre obiectivele de export ale regimului și realitatea de zi cu zi a românilor.