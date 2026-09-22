Bilanțul Parchetului după violențele de la mitingul ciobanilor. 20 de persoane s-au ales cu dosar penal

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat noi măsuri în dosarul privind incidentele violente produse în timpul protestului din 15 septembrie 2026, în zona Pieței Victoriei din București, sectorul 1. În dimineața zilei de 22 septembrie, procurorii au dispus efectuarea a 29 de percheziții domiciliare în 16 județe și au pus în executare 30 de mandate de aducere.
Anunțul vine după informările transmise anterior de Parchet în datele de 16, 17 și 22 septembrie 2026. Ancheta vizează fapte de instigare publică, ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Violențele de la protestul din Piața Victoriei
Potrivit probelor administrate până în acest moment, în timpul protestului o parte dintre participanți ar fi aruncat obiecte dure în direcția jandarmilor care se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
Printre obiectele menționate de procurori se numără borduri, sticle, garduri metalice și materiale pirotehnice. În același timp, anchetatorii susțin că unii dintre manifestanți i-au lovit pe jandarmi cu pumnii, picioarele și bâtele.
În timpul incidentelor a fost vandalizată și o autospecială a Jandarmeriei Române. Mai mulți jandarmi au suferit leziuni traumatice în urma actelor de violență exercitate asupra lor, informează comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Dosarul vizează și acte de violență fizică îndreptate împotriva a două persoane angajate ale unui trust media. Acestea se aflau la fața locului în timp ce își exercitau atribuțiile de serviciu, mai este precizat în comunicat.
20 de persoane au fost reținute pentru 24 de ore
În urma activităților desfășurate la 22 septembrie, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală față de 20 de persoane cercetate în dosar.
Totodată, procurorii au dispus reținerea acestora pentru o perioadă de 24 de ore. În funcție de faptele pentru care sunt cercetați, inculpații sunt acuzați de ultraj, lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.
Pentru 10 dintre inculpați, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul instanței competente, formulând propuneri de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Anchetatorii continuă audierile
Cercetările nu sunt finalizate. Procurorii au precizat că urmează să fie audiate și celelalte persoane cercetate în cauză.
Ancheta este desfășurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul Grupuri Infracționale Violente.
Parchetul a subliniat că măsurile anunțate la 22 septembrie fac parte din desfășurarea procedurii penale. Punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea măsurilor preventive sunt etape reglementate de Codul de procedură penală, prin care este creat cadrul procesual necesar administrării probelor.
Instituția precizează că aceste măsuri nu înlătură în nicio situație principiul prezumției de nevinovăție.