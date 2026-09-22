Bilanțul Parchetului după violențele de la mitingul ciobanilor. 20 de persoane s-au ales cu dosar penal

Publicat 22 sept. 2026, 20:07 Actualizat 22 sept. 2026, 20:59

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat noi măsuri în dosarul privind incidentele violente produse în timpul protestului din 15 septembrie 2026, în zona Pieței Victoriei din București, sectorul 1. În dimineața zilei de 22 septembrie, procurorii au dispus efectuarea a 29 de percheziții domiciliare în 16 județe și au pus în executare 30 de mandate de aducere.

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