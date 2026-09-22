Prima luptă din istorie între un om și un robot Terminator. Cine a ieșit șifonat din cușcă

Un influencer american a intrat într-o cușcă de luptă din San Francisco și s-a trezit față în față cu un adversar de aproximativ 1,80 metri care nu obosește, nu simte frica și are un lucru destul de important pentru un meci de contact: o lovitură de picior extrem de puternică.
Frankie LaPenna, creator de conținut cunoscut pentru cascadoriile sale, a acceptat provocarea de a lupta împotriva unui robot umanoid controlat de la distanță. Confruntarea a fost organizată de compania americană de robotică REK, ca parte a proiectului său pentru un joc de luptă în care oamenii pot controla de la distanță roboți umanoizi și îi pot pune să concureze.
Imaginile publicate online arată un meci care pare desprins dintr-un film SF. Numai că, de această dată, „Terminatorul” nu a venit din viitor, ci a intrat în ring pentru un experiment tehnologic.
Robotul de 1,80 metri a intrat în cușcă
LaPenna a intrat în cușcă echipat cu protecții și cască, în timp ce în fața lui se afla robotul umanoid conceput să semene cu o mașină de luptă desprinsă dintr-un scenariu futurist.
Înainte de start, robotul a fost văzut mișcându-se prin ring și făcând încălzirea. Momentul a fost suficient de neobișnuit încât să dea impresia că publicul asistă la începutul unei francize „Terminator”, doar că protagonistul uman era un influencer american.
Antrenorul lui LaPenna nu părea însă la fel de entuziasmat de caracterul istoric al momentului. Înainte ca lupta să înceapă, acesta i-a spus: „Omule, mi-e teamă pentru tine”.
Pumnii influencerului au avut probleme cu adversarul de metal
După start, LaPenna a încercat să atace primul. A reușit să lovească robotul de mai multe ori, însă loviturile nu au părut să aibă un efect important asupra adversarului.
Replica mașinii a venit sub forma unor lovituri de picior puternice. Robotul s-a deplasat prin cușcă, a atacat cu membrele inferioare, iar una dintre lovituri l-a proiectat pe LaPenna spre podea.
Robotul nu a fost construit pentru lupte
Deși imaginile îl fac să pară o versiune de buzunar a unui Terminator, roboții folosiți în confruntări nu au fost concepuți special pentru lupte.
REK a folosit versiuni modificate ale modelului ENGINEAI T800. Potrivit informațiilor prezentate de companie, aceste mașini pot executa lovituri de picior foarte puternice.
Forța unei astfel de lovituri este estimată la aproximativ 850 de livre/aproximativ 3.781 de Newtoni (N) în Sistemul Internațional, comparativ cu circa 650 de livre pentru o lovitură generată de un adult obișnuit.
Diferența explică de ce un meci aparent amuzant poate deveni rapid unul destul de serios pentru omul aflat în cușcă.
Frankie LaPenna ar fi participat la trei confruntări
Imaginile care au devenit virale nu ar reprezenta însă întreaga poveste. Potrivit directorului executiv al REK, Cix Live, LaPenna a participat la trei confruntări în cadrul evenimentului.
Prima a fost împotriva unui robot Unitree G1, de dimensiuni mai mici, iar ulterior influencerul a ajuns să înfrunte doi roboți umanoizi de aproximativ 1,80 metri.
Într-una dintre confruntări, Live a susținut că LaPenna a ieșit chiar învingător. După începutul dificil, influencerul ar fi reușit să dezechilibreze robotul și, în cele din urmă, să îi „smulgă capul”. Singura accidentare menționată în cazul său a fost o leziune la mână provocată de lovirea metalului.
Rezultatul ultimei lupte nu a fost dezvăluit de REK, compania precizând că nu dorește să strice surpriza.
Rețelele sociale au reacționat ca după un film SF
Confruntarea a provocat rapid reacții pe internet. Unii utilizatori s-au întrebat cum s-ar descurca un luptător profesionist împotriva unei asemenea mașini, în timp ce alții au privit experimentul prin prisma filmelor în care roboții ajung să se întoarcă împotriva oamenilor.
„Sunt curios cum s-ar descurca un luptător adevărat cu asta. Cred că un profesionist s-ar descurca mult mai bine”, a scris unul dintre utilizatori.
Altcineva a făcut legătura direct cu seria „Terminator”: „Nu aveam, gen, șase filme care să ne explice de ce este o idee proastă?”
Un alt utilizator a rezumat senzația produsă de imaginile cu robotul într-o singură propoziție: „Asta putea fi un episod din Black Mirror”.
Nu este primul robot care sperie internetul
Confruntarea din San Francisco nu este singurul moment în care un robot umanoid a ajuns să fie comparat cu Terminatorul.
De această dată însă, omul a intrat în cușcă de bunăvoie. Iar dacă scopul a fost să demonstreze că roboții umanoizi pot transforma o idee de joc într-un spectacol real, imaginile cu LaPenna luând contact cu podeaua au făcut deja partea lor de reclamă.