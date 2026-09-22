Prima luptă din istorie între un om și un robot Terminator. Cine a ieșit șifonat din cușcă

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 22 sept. 2026, 20:40

Un influencer american a intrat într-o cușcă de luptă din San Francisco și s-a trezit față în față cu un adversar de aproximativ 1,80 metri care nu obosește, nu simte frica și are un lucru destul de important pentru un meci de contact: o lovitură de picior extrem de puternică.

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