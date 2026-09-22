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Microbuz cu călători răsturnat în Constanța. Șase bărbați au ajuns la spital după accidentul din apropiere de Săcele

Accident în Constanța

Accident în Constanța

Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat22 sept. 2026, 21:09
SursăAgerpres

Un accident rutier în care a fost implicat un microbuz cu călători s-a produs marți, pe DC 82, în zona localității Săcele din județul Constanța. În urma incidentului, șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Victimele sunt șase bărbați, care au suferit traumatisme la nivel craniofacial, precum și la membrele superioare și inferioare. Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, toți cei șase erau conștienți în momentul în care au fost transportați la spital.

Microbuzul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat

Accidentul a fost semnalat în jurul orei 18:00, când lucrătorii Poliției orașului Năvodari – Compartimentul Siguranță Rutieră au fost informați despre producerea evenimentului rutier pe DC 82, în zona localității Săcele.

Din primele verificări făcute de polițiști, microbuzul era condus de un bărbat în vârstă de 61 de ani. La un moment dat, acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers.

Autovehiculul a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat. În urma accidentului, șase persoane aflate în microbuz, în calitate de pasageri, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Cauzele exacte care au dus la pierderea controlului asupra direcției de mers urmează să fie stabilite în cadrul cercetărilor.

Șoferul a fost testat pentru consumul de alcool

Conducătorul microbuzului a fost verificat de polițiști cu aparatul etilotest. Rezultatul testării a fost negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul de pe DC 82.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, cercetările fiind efectuate pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

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