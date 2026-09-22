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Social· 2 min citire
Microbuz cu călători răsturnat în Constanța. Șase bărbați au ajuns la spital după accidentul din apropiere de Săcele
Accident în Constanța
Publicat22 sept. 2026, 21:09
SursăAgerpres
Un accident rutier în care a fost implicat un microbuz cu călători s-a produs marți, pe DC 82, în zona localității Săcele din județul Constanța. În urma incidentului, șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.
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