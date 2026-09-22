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Social· 2 min citire
Descoperire șocantă în râul Olt: cadavrul unei tinere a fost găsit într-o valiză
Poliție (foto: profimedia)
Cadavrul unei tinere a fost găsit într-o valiză scoasă din râul Olt de pescari, în apropierea barajului Ionești. Anchetatorii verifică identitatea victimei și cauza morții.
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