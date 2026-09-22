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Descoperire șocantă în râul Olt: cadavrul unei tinere a fost găsit într-o valiză

Poliție (foto: profimedia)

Poliție (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 sept. 2026, 18:19

Cadavrul unei tinere a fost găsit într-o valiză scoasă din râul Olt de pescari, în apropierea barajului Ionești. Anchetatorii verifică identitatea victimei și cauza morții.

O descoperire macabră a fost făcută în județul Vâlcea, în zona barajului de la Ionești. Mai mulți pescari au observat o valiză în apele râului Olt, iar după ce au reușit să o scoată la mal au alertat imediat autoritățile.

În interiorul bagajului a fost găsit trupul neînsuflețit al unei femei tinere. Potrivit unor surse judiciare, pe corpul victimei ar fi fost observate urme de violență, inclusiv lovituri și echimoze.

La locul intervenției au fost mobilizate echipaje de poliție și criminaliști. Zona a fost verificată, iar anchetatorii au început procedurile pentru clarificarea cazului.

Identitatea victimei, necunoscută

În acest moment, femeia nu a fost identificată. Trupul urmează să fie transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde medicii legiști vor efectua autopsia și vor stabili cauza exactă a morții.

Rezultatele examinării medico-legale ar putea arăta dacă leziunile descoperite pe corp au fost produse înainte de deces și dacă moartea a avut loc în urma unei agresiuni.

Anchetă în desfășurare

După finalizarea cercetărilor din zona barajului Ionești, polițiștii vor încerca să reconstituie ultimele deplasări ale victimei și să afle în ce condiții valiza a ajuns în râul Olt.

Anchetatorii iau în calcul toate variantele, iar verificările continuă pentru identificarea femeii și stabilirea persoanelor care ar putea avea legătură cu acest caz.

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