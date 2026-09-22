Călin Georgescu și Ionel Rusen, la Tribunalul București: judecătorii decid dacă îi arestează preventiv

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost scos, marți, din Arestul Central și transportat cu duba Poliției la Tribunalul București, unde urmează să afle ce decizie vor lua judecătorii în cazul său. Georgescu este cercetat într-un dosar de înșelăciune cu implicații internaționale. Procurorii DIICOT îl acuză că, împreună cu doi complici - Ionel Rusen și Massimiliano Arena - ar fi convins un om de afaceri român, Răzvan-Liviu Leu, reprezentant al SC Real Concrete Land SRL, să trimită garanții bancare în valoare de peste un milion de euro pentru o presupusă finanțare de șase milioane de euro. Ulterior, la Tribunal a ajuns și Ionel Rusen.
Călin Georgescu, gata să răspundă acuzațiilor procurorilor IICOT
UPDATE 12:20 - Călin Georgescu va lua cuvântul în fața instanței, susțin surse apropiate anchetei, citate de Realitatea PLUS. Va fi, practic, pentru prima dată când Georgescu va avea o poziție în acest dosar, față de acuzațiile DIICOT.
Luni, la Parchet, înainte de reținere, Călin Georgescu nu a vrut să dea nicio declarație. El s-a prelevat de dreptul la tăcere.
Procesul de la Tribunalul București a început cu o întârziere de două ore
UPDATE 12:00 - Ședința de judecată de la Tribunalul București a început, susțin surse citate de Realitatea PLUS. Avocații lui Călin Georgescu urmează să ia cuvântul, urmați de procurorii DIICOT, care au venit cu propunerea de arestare preventivă pe numele său pentru 30 de zile.
La finalul ședinței va fi anunțată măsura preventivă dispusă în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale. Dacă decizia va rămâne în pronunțare, atunci Călin Georgescu se va întoarce în Arestul Central până când magistrații vor lua o decizie în cazul său.
Zi decisivă pentru Călin Georgescu: ce vor decide magistrații în dosarul de înșelăciune
ȘTIREA INIȚIALĂ
Călin Georgescu și Ionel Rusen au ajuns, marți, la Tribunalul București, acolo unde procurorii DIICOT solicită arestarea preventivă pentru 30 de zile. Dacă judecătorii vor dispune această măsură, decizia va fi una definitivă și irevocabilă.
Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost aduși de la Arestul Central cu dube separate, pentru a nu intra în contact. Mandatul de reținere emis pe numele celor doi pentru 24 de ore urmează să expire la ora 17.00.
La audierile de luni, de la sediul DIICOT, Călin Georgescu s-a prevalat de dreptul la tăcere. La ieșirea de la sediul instanței, avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale au precizat că vor face declarații marți, când cazul va ajunge pe masa judecătorilor de la Tribunalul București.
Nici omul de afaceri Ionel Rusen nu a făcut nicio declarație în fața anchetatorilor.
Călin Georgescu, dus la DIICOT după 9 ore de percheziții
Procurorii DIICOT au descins luni, la ora 6:00, la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, de unde ar fi ridicat mai multe documente și dispozitive electronice. Georgescu nu se afla acasă în momentul descinderii procurorilor. Acesta a fost ridicat din trafic, în Otopeni, în timp ce își ducea fiul la un bazin de înot.
Ulterior, Georgescu a fost dus la domiciliul său din Mogoșoaia, unde au avut loc perchezițiile în prezența sa și a avocatului său. La domiciliul acestuia ar fi fost găsită suma de 5.000 de euro, precum și documente care îi atribuiau lui Georgescu un statut diplomatic, inclusiv titulatura de senator. Anchetatorii urmează să verifice acum împrejurările în care au fost folosite aceste documente. Și autoturismul fostului candidat la alegerile prezidențiale a fost percheziționat, iar în acesta s-a descoperit un dispozitiv de bruiaj.
Ce spune DIICOT despre dosarul în care este vizat Călin Georgescu
DIICOT a anunțat că luni au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, au transmis reprezentanții DIICOT într-un comunicat.
Potrivit anchetatorilor, în septembrie 2021, trei persoane - doi cetățeni români și un cetățean italian - ar fi constituit un grup care ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie. Procurorii susțin că persoanele vizate ar fi prezentat posibilitatea obținerii unor finanțări de milioane de euro de la entități din străinătate, condiționate de depunerea unor garanții bănești.
„Astfel (...) făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, au arătat procurorii.
Finanțare promisă de 6 milioane de euro și un prejudiciu de peste 1,1 milioane
Potrivit anchetatorilor, membrii grupului s-ar fi întâlnit, începând din septembrie 2021, cu persoana vătămată în România și ulterior în Marea Britanie. Aceasta ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare de șase milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții.
În urma acestor demersuri ar fi fost transferată o sumă de peste un milion de euro, însă finanțarea promisă nu ar fi fost obținută.
Ulterior, sub pretextul majorării creditării la 15 milioane de euro, ar fi fost solicitată o nouă garanție, în valoare de 100.000 de euro. Prejudiciul reclamat în dosar depășește 1,1 milioane de euro.