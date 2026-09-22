Călin Georgescu și Ionel Rusen, la Tribunalul București: judecătorii decid dacă îi arestează preventiv

Publicat 22 sept. 2026, 12:30 Actualizat 22 sept. 2026, 12:33

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost scos, marți, din Arestul Central și transportat cu duba Poliției la Tribunalul București, unde urmează să afle ce decizie vor lua judecătorii în cazul său. Georgescu este cercetat într-un dosar de înșelăciune cu implicații internaționale. Procurorii DIICOT îl acuză că, împreună cu doi complici - Ionel Rusen și Massimiliano Arena - ar fi convins un om de afaceri român, Răzvan-Liviu Leu, reprezentant al SC Real Concrete Land SRL, să trimită garanții bancare în valoare de peste un milion de euro pentru o presupusă finanțare de șase milioane de euro. Ulterior, la Tribunal a ajuns și Ionel Rusen.

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