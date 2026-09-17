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Politica· 2 min citire

Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni: Vrem două guverne minoritare prin rotație, USR și PNL primii

Nicușor Dan și Dominic Fritz/ Inquam Photos / Octav Ganea

Nicușor Dan și Dominic Fritz/ Inquam Photos / Octav Ganea

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 17 sept. 2026, 11:40

Liderul USR Dominic Fritz a declarat joi, după consultările de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan pentru nominalizarea viitorului premier, că USR menţine propunerea Siegfried Mureşan ca premier. El a spus însă că formațiunea politică pe care o conduce este deschis să discute şi o altă nominalizare făcută de preşedinte, în cazul în care nu se ajunge la o concluzie în cazul variantelor de nume deja vehiculate. Scenariul cu două guverne minoritare succesive, unul PNL-USR-UDMR şi un altul PSD, sub conducerea aceluiaşi premier tehnocrat este, de asemenea, de luat în calcul, potrivit lui Fritz.

"Am venit cu frustările oamenilor, cu îngrijorările cetăţenilor din România că blocajul în care ne-au aruncat PSD şi AUR cu votul lor iresponsbil nu se mai termină. E un blocaj resimţit de întrega societate. USR vrea să facă din parte din soluţii. Am pus pe masă din nou care este poziţia noastră. Am făcut o propunere împreună cu PNL şi UDMR, în persoane lui Siegfried Mureşan pe care o menţinem. Dacă domnul preşedinte nu doreşte să îl nominalizeze pe Siegfried Muresan şi nici propunerea PSD-ului suntem deschişi să discutăm o altă nominalizare a domnului preşedinte.

Credem însă că guvernul care va fi condus de viitorul premier, va trebui să fie un guvern coerent și un guvern care poate să facă reformele necesare ca românii să o ducă mai bine. Asta pentru noi înseamnă că ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive. Să începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte, care are încrederea tuturor. Asta este încă un scenariu pe care l-am pus pe masă.

Doar că, capacitatea Parlamentului de a forma o majoritate și de a vota un guvern se testează în Parlament, se testează la vot. Și tocmai de aceea, credem că este important să existe acest test, după aproape cinci luni. Este important să avem o nominalizare și să vedem dacă acel om, cu legitimitatea nominalizării, reușește să formeze o majoritate. O majoritate care apoi să fie și testată în Parlament", a declarat Dominic Fritz după consultările de la Cotroceni.

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