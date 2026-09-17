Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni: Vrem două guverne minoritare prin rotație, USR și PNL primii

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 17 sept. 2026, 11:40

Liderul USR Dominic Fritz a declarat joi, după consultările de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan pentru nominalizarea viitorului premier, că USR menţine propunerea Siegfried Mureşan ca premier. El a spus însă că formațiunea politică pe care o conduce este deschis să discute şi o altă nominalizare făcută de preşedinte, în cazul în care nu se ajunge la o concluzie în cazul variantelor de nume deja vehiculate. Scenariul cu două guverne minoritare succesive, unul PNL-USR-UDMR şi un altul PSD, sub conducerea aceluiaşi premier tehnocrat este, de asemenea, de luat în calcul, potrivit lui Fritz.

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