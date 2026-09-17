Consultări decisive la Cotroceni pentru noul premier. Nicușor Dan discută cinci ore cu partidele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 sept. 2026, 07:10

Președintele Nicușor Dan începe joi, de la ora 09:00, o nouă rundă de consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Negocierile de la Palatul Cotroceni se întind pe cinci ore, iar nominalizarea noului premier este așteptată până la finalul săptămânii.

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