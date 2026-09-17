Consultări decisive la Cotroceni pentru noul premier. Nicușor Dan discută cinci ore cu partidele

Președintele Nicușor Dan începe joi, de la ora 09:00, o nouă rundă de consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Negocierile de la Palatul Cotroceni se întind pe cinci ore, iar nominalizarea noului premier este așteptată până la finalul săptămânii.
Președintele Nicușor Dan îi primește joi, 17 septembrie, la Palatul Cotroceni, pe reprezentanții partidelor și grupurilor parlamentare pentru consultările oficiale înainte de desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Discuțiile încep la ora 09:00 cu PSD și se încheie la ora 14:00, când sunt programați parlamentarii neafiliați.
După consultările de la Cotroceni, șeful statului urmează să decidă pe cine va nominaliza pentru conducerea viitorului Guvern. Potrivit informațiilor apărute până acum, Nicușor Dan ar dori ca desemnarea să fie făcută înainte de plecarea sa la reuniunea ONU de la New York, până la finalul acestei săptămâni.
Programul consultărilor de la Palatul Cotroceni
Administrația Prezidențială a stabilit întâlniri separate cu fiecare partid, grup parlamentar și cu reprezentanții parlamentarilor neafiliați. Prima delegație este așteptată la ora 09:00, iar ultima rundă de discuții va începe la ora 14:00.
09:00 – PSD
09:30 – AUR
10:00 – PNL
10:30 – USR
11:00 – UDMR
11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale
12:00 – SOS România
12:30 – POT
13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România
13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România
14:00 – parlamentarii neafiliați
Consultările au ca temă desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, într-un moment în care partidele intră la Cotroceni cu poziții diferite privind formula viitorului Executiv.
PSD deschide seria negocierilor
Prima formațiune care intră la discuții cu președintele este PSD. Componența delegației nu fusese confirmată oficial până miercuri seara, însă aceasta ar urma să fie condusă de președintele partidului, Sorin Grindeanu, alături de mai mulți lideri social-democrați, printre care Claudiu Manda și Ionuț Pucheanu.
Social-democrații au susținut în ultimele săptămâni varianta unui Guvern condus de Sorin Grindeanu sau a unui Executiv construit în jurul PSD. Pozițiile finale urmează să fie prezentate în discuția cu Nicușor Dan.
George Simion, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu merg din partea AUR
AUR intră la consultări la ora 09:30. Formațiunea va fi reprezentată de președintele George Simion, prim-vicepreședintele Dan Dungaciu și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Componența delegației a fost confirmată de partid înaintea întâlnirii de la Cotroceni.
Dan Dungaciu a declarat înaintea discuțiilor că AUR merge la Cotroceni cu același mandat prezentat și la rundele anterioare și că partidul dorește să participe la guvernare dacă va exista o negociere în acest sens. Acestea reprezintă pozițiile anunțate de formațiune înaintea consultărilor.
Ilie Bolojan conduce delegația PNL
Liberalii sunt programați la ora 10:00. Delegația PNL va fi condusă de președintele partidului, Ilie Bolojan, iar din aceasta vor mai face parte Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău.
PNL a anunțat înaintea consultărilor că îl susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, propunere sprijinită și de USR și UDMR, potrivit declarațiilor publice ale reprezentanților liberalilor.
Cine merge la Cotroceni din partea USR
La ora 10:30 este programată delegația USR, condusă de președintele partidului, Dominic Fritz. Din echipa care merge la discuțiile cu Nicușor Dan fac parte Diana Buzoianu, Radu Miruță, senatoarea Cynthia Păun și deputații Adrian Echert și Cezar Drăgoescu.
USR a confirmat, la rândul său, susținerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Formațiunea urmează să își prezinte mandatul complet în discuția programată la Palatul Cotroceni.
Consultările continuă până la ora 14:00
După primele patru partide, Nicușor Dan va discuta de la ora 11:00 cu UDMR, urmat de Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale. La prânz este programată SOS România, urmată de POT, Grupul parlamentar Uniți pentru România și PACE – Întâi România. Ultimii invitați la discuții sunt parlamentarii neafiliați, programați la ora 14:00.
După încheierea rundelor de consultări, președintele trebuie să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru. Persoana nominalizată va avea apoi misiunea de a forma un Cabinet și de a cere votul de încredere al Parlamentului.