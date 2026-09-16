Protestatar din Piața Victoriei, prins cu un pistol în mașină. Bărbatul ar fi amenințat polițiștii pe rețelele sociale VIDEO

Publicat 16 sept. 2026, 18:16 Actualizat 16 sept. 2026, 18:17 Sursă Realitatea PLUS

Un bărbat de 39 de ani, participant la protestul din Piața Victoriei, a fost depistat de polițiști în județul Bihor, în timp ce se deplasa cu autoturismul către domiciliu. Potrivit informațiilor transmise de autorități, în mașina acestuia a fost găsit un pistol neletal, supus autorizării, pe care l-ar fi deținut ilegal.

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