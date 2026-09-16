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Politica· 2 min citire

Protestatar din Piața Victoriei, prins cu un pistol în mașină. Bărbatul ar fi amenințat polițiștii pe rețelele sociale VIDEO

Scris deIulian Budusan
Publicat16 sept. 2026, 18:16
Actualizat16 sept. 2026, 18:17
SursăRealitatea PLUS

Un bărbat de 39 de ani, participant la protestul din Piața Victoriei, a fost depistat de polițiști în județul Bihor, în timp ce se deplasa cu autoturismul către domiciliu. Potrivit informațiilor transmise de autorități, în mașina acestuia a fost găsit un pistol neletal, supus autorizării, pe care l-ar fi deținut ilegal.

Bărbatul ar fi făcut parte din grupul lui Ciprian Pamfile

Polițiștii susțin că este vorba despre Stan Viorel Ciprian, în vârstă de 39 de ani, care ar fi participat la protestele din Capitală și ar fi manifestat un comportament violent.

„Am tot văzut că circulă informația asta la toate televiziunile și în presă, că Ciprian Pamfile, zis King, pe care mulți îl cunoașteți... Toate televiziunile mint că ar fi organizatorul celor întâmplate în Piața Victoriei, adică că ar fi infiltrat și mai știu eu ce. Nu, frate, noi am fost niște români care ne-am cerut drepturile! În schimb, Jandarmeria și Sistemul au avut infiltrați de la SRI. Chiar un SRI-ist a fost arestat - probabil că ați văzut imaginile care circulă în mediul online. Dar promit că voi face dreptate pentru el, pentru băieții care au fost acolo, pentru poporul român! O să merg până la capăt pentru dreptate. Să nu uitați, fraților!”

Înainte de a fi depistat de oamenii legii, bărbatul ar fi publicat pe rețelele de socializare un videoclip referitor la incidentele din Piața Victoriei și la reținerea lui Ciprian Pamfile. În mesajul transmis online, acesta ar fi lansat amenințări la adresa forțelor de ordine.

Pistol găsit în autoturism, în timpul verificărilor

În urma informațiilor obținute și a verificărilor desfășurate de polițiști, bărbatul a fost localizat în județul Bihor. Acesta se afla într-un autoturism și se îndrepta către casă.

Oamenii legii au efectuat verificări asupra mașinii, iar în interior au descoperit un pistol neletal pentru deținerea căruia este necesară autorizarea. Potrivit polițiștilor, arma era deținută ilegal.

Bărbatul va fi adus la București pentru audieri

După depistarea acestuia, polițiștii urmează să îl aducă în București pentru audieri. Ancheta va continua cu administrarea probelor și stabilirea măsurilor care se impun din punct de vedere legal.

Autoritățile verifică inclusiv circumstanțele în care arma a fost deținută și eventualele legături dintre aceasta și incidentele produse în timpul protestului din Piața Victoriei.

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