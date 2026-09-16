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Violențele din Piața Victoriei. Cine este Ciprian Pamfile, bărbatul dus la audieri, și ce rol ar fi avut în protest

Ciprian Pamfile/ Captură video

Ciprian Pamfile/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 sept. 2026, 08:25
SursăRealitatea PLUS

Ies la iveală noi detalii despre violențele extreme din fața Guvernului. În spatele tensiunilor s-ar aflat Ciprian Pamfile, care a fost scos din mulțime cu hainele rupte de forțele de ordine și dus la audieri. Potrivit presei, acesta ar fi fost implicat și în conflicte la meciul dintre România și Austria, iar după incident ar fi anunțat că intenționează să candideze la Primăria Capitalei. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Indivizii infiltrați la protestul pașnic al fermierilor și coordonați de Pamfile au încercat să dărâme mașina jandarmeriei. În urma altercațiilor din Piața Victoriei, 10 jandarmi au fost răniți și transportați la spital.

Ciprian Pamfile ar fi coordonat violențele extreme din Piața Victoriei, potrivit jurnaliștilor. După confruntările cu forțele de ordine, bărbatul a fost scos din mulțime și dus la audieri. De altfel, Ciprian Pamfile a fost văzut la bustul gol, cu hainele rupte, după izbucnirea violențelor. Potrivit presei, forțele de ordine l-au indicat drept unul dintre oamenii care ar fi coordonat grupul care a provocat incidentele.

Pamfile a devenit cunoscut în octombrie 2025, când a intrat pe teren la meciul România-Austria. Ulterior, el a spus că a făcut acest gest pentru a le arăta spectatorilor tatuajul cu Iisus Hristos de pe piept. Culmea, după incident, el a anunțat că intenționează să candideze la alegerile pentru Primăria Capitalei, însă candidatura nu s-a mai concretizat.

Pamfile a participat la proteste față de restricțiile din pandemie.

La protestul pașnic al fermierilor au fost infiltrați mai mulți scandalagii care au încercat să forțeze intrarea în sediul Guvernului și chiar să răstoarne o mașină a jandarmilor. De altfel, unii dintre ei au fost prinși de polițiști cu arme asupra lor. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei a declarat că jandarmii au fost atacați cu borduri sparte, cu pietre, bâte, garduri și alte obiecte. În urma incidentelor, 10 jandarmi au fost răniți. 

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