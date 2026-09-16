Violențele din Piața Victoriei. Cine este Ciprian Pamfile, bărbatul dus la audieri, și ce rol ar fi avut în protest

Publicat 16 sept. 2026, 08:25 Sursă Realitatea PLUS

Ies la iveală noi detalii despre violențele extreme din fața Guvernului. În spatele tensiunilor s-ar aflat Ciprian Pamfile, care a fost scos din mulțime cu hainele rupte de forțele de ordine și dus la audieri. Potrivit presei, acesta ar fi fost implicat și în conflicte la meciul dintre România și Austria, iar după incident ar fi anunțat că intenționează să candideze la Primăria Capitalei. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Indivizii infiltrați la protestul pașnic al fermierilor și coordonați de Pamfile au încercat să dărâme mașina jandarmeriei. În urma altercațiilor din Piața Victoriei, 10 jandarmi au fost răniți și transportați la spital.

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