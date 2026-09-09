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ANM a emis două coduri galbene. Zonele lovite în plin de caniculă în prima lună de toamnă - HARTA
Cod galben caniculă
Meteorologii au emis două atenționări Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru 9 și 10 septembrie. În unele zone, maximele vor ajunge la 35 de grade, iar miercuri va fi izolat caniculă.
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