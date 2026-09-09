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ANM a emis două coduri galbene. Zonele lovite în plin de caniculă în prima lună de toamnă - HARTA

Cod galben caniculă

Cod galben caniculă

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 sept. 2026, 10:13

Meteorologii au emis două atenționări Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru 9 și 10 septembrie. În unele zone, maximele vor ajunge la 35 de grade, iar miercuri va fi izolat caniculă.

Mai multe regiuni din România intră sub Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate miercuri, 9 septembrie, iar avertizarea continuă și joi în unele zone. Temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade, iar în cursul zilei de miercuri va fi izolat caniculă. Prima atenționare este valabilă miercuri, între orele 12:00 și 18:00, iar cea de-a doua vizează ziua de joi, în același interval orar.

Ce zone sunt sub Cod galben miercuri, 9 septembrie?

Codul galben emis pentru miercuri, 9 septembrie, este valabil între orele 12:00 și 18:00 și vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei.

În aceste regiuni vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar izolat se va instala canicula. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest.

Joi, 10 septembrie, Codul galben va fi valabil între orele 12:00 și 18:00 în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și sud-vestul Transilvaniei. În aceste zone vor fi din nou temperaturi deosebit de ridicate, iar valorile maxime se vor situa între 30 și 34 de grade.

Cât vor dura temperaturile ridicate?

Atenționările vizează, pentru moment, intervalele de după-amiază din 9 și 10 septembrie. Miercuri, cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în vestul țării, unde maximele pot ajunge la 35 de grade.

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