Cod galben de caniculă în România. Temperaturile urcă la 35 de grade - HARTA

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 10:15

ANM a emis o atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru vestul țării. Miercuri, 9 septembrie, maximele vor ajunge la 35 de grade, iar izolat va fi caniculă. Vremea va rămâne mai caldă decât normalul și în următoarele săptămâni.

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