Cod galben de caniculă în România. Temperaturile urcă la 35 de grade - HARTA

ANM a emis o atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru vestul țării. Miercuri, 9 septembrie, maximele vor ajunge la 35 de grade, iar izolat va fi caniculă. Vremea va rămâne mai caldă decât normalul și în următoarele săptămâni.
Administrația Națională de Meteorologie a emis marți, 8 septembrie, o atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, valabilă miercuri, 9 septembrie, între orele 12:00 și 18:00.
Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul și vestul Transilvaniei, unde vremea va deveni mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă.
Temperaturile ajung la 35 de grade
Miercuri, în regiunile aflate sub Cod galben, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Câmpia de Vest, iar izolat vor fi condiții de caniculă.
ANM precizează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.
Vremea rămâne mai caldă decât normalul până în octombrie
Tendința de vreme caldă va continua și după episodul de miercuri. În intervalul 14 - 21 septembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, cu cele mai mari abateri în vest și sud-vest. Ploile vor fi ușor deficitare în vest și nord-vest, iar în restul țării se vor menține în jurul valorilor normale.
Și în săptămâna 21 - 28 septembrie, temperaturile vor rămâne peste cele obișnuite la nivelul întregii țări. Precipitațiile ar putea fi ușor peste normal local în sud-vest, în timp ce în celelalte regiuni se vor apropia de media perioadei.
La finalul lunii septembrie și începutul lui octombrie, între 28 septembrie și 5 octombrie, mediile termice se vor menține ușor peste normal în cea mai mare parte a României. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele specifice perioadei.