România, lovită de un episod de caniculă la început de septembrie. Temperaturile trec de 36 de grade

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 sept. 2026, 07:58

România intră într-un episod de caniculă neobișnuit pentru începutul lunii septembrie, cu temperaturi care vor urca până la 36 de grade în Banat și Oltenia. În sud și vest, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură‑umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități.

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