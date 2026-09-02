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Vremea· 2 min citire
Alertă de la ANM. Atenționări nowcasting Cod galben de furtuni în județele Argeș, Prahova și Dâmbovița, miercuri seară
FOTO: Arhivă
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe alerte nowcasting de vreme rea, care vizează în județele Argeș, Prahova și Dâmbovița. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și vijelii, până la ora 19:00.
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