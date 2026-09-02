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Alertă de la ANM. Atenționări nowcasting Cod galben de furtuni în județele Argeș, Prahova și Dâmbovița, miercuri seară

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 18:19

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe alerte nowcasting de vreme rea, care vizează în județele Argeș, Prahova și Dâmbovița. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și vijelii, până la ora 19:00.

Potrivit ANM, în zonele vizate se vor semnala averse torențiale, cantitățile de apă urmând să ajungă local la 15-25 de litri pe metru pătrat. Furtunile vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h.

Meteorologii avertizează și asupra posibilității producerii, în mod izolat, de grindină de mici dimensiuni, de aproximativ 1-2 centimetri.

Cod galben de furtuni în județul Argeș

În Argeș, avertizarea ANM vizează localitățile Câmpulung, Rucăr, Pietroșani, Mihăești, Lerești, Schitu Golești, Corbi, Stoenești, Valea Mare Pravăț, Poienarii de Muscel, Godeni, Berevoești, Aninoasa, Domnești, Cetățeni, Vlădești, Bughea de Jos, Dragoslavele, Bughea de Sus, Boteni, Mioarele și Hârtiești.

Localități din Prahova aflate sub avertizare

În județul Prahova, Codul galben este valabil pentru Câmpina, Breaza, Sinaia, Comarnic, Vălenii de Munte, Brebu, Slănic, Vărbilău, Telega, Gura Vitioarei, Drajna, Bănești, Poiana Câmpina, Podenii Noi, Măgurele, Cornu, Vâlcănești, Teișani, Aluniș, Dumbrăvești, Șotrile, Bălțești, Bertea, Gornet, Șoimari, Provița de Jos, Predeal-Sărari, Provița de Sus, Ștefești, Adunați, Apostolache, Păcureți, Surani, Ariceștii Zeletin, Secăria și Talea.

Furtuni și în județul Dâmbovița

Avertizarea meteo este valabilă și în mai multe localități din Dâmbovița: Fieni, Bezdead, Buciumeni, Runcu, Pietroșița, Văleni-Dâmbovița, Malu cu Flori, Vișinești, Bărbulețu, Pucheni și Râu Alb.

De asemenea, este vizată zona de munte a județului Dâmbovița, respectiv zona de munte a localității Moroeni.

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