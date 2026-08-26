Accident pe DN 6, în județul Timiș. Motociclist de 60 de ani, rănit în urma coliziunii cu o mașină

Publicat 26 aug. 2026, 19:39 Actualizat 26 aug. 2026, 19:42

Un accident rutier grav a avut loc miercuri după-amiază, în localitatea Remetea Mare, la intersecția străzii Vlad cu DN 6. Un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost rănit în urma impactului dintre un autoturism și o motocicletă.

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