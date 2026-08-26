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Accident pe DN 6, în județul Timiș. Motociclist de 60 de ani, rănit în urma coliziunii cu o mașină

FOTO: banatulmeu.ro

FOTO: banatulmeu.ro

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Scris deRealitatea.NET
Publicat26 aug. 2026, 19:39
Actualizat26 aug. 2026, 19:42

Un accident rutier grav a avut loc miercuri după-amiază, în localitatea Remetea Mare, la intersecția străzii Vlad cu DN 6. Un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost rănit în urma impactului dintre un autoturism și o motocicletă.

Motociclist rănit în timp ce efectua o depășire

Potrivit polițiștilor, un bărbat de 33 de ani conducea un autoturism pe strada Vlad din Remetea Mare. La intersecția cu DN 6, acesta ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de bărbatul de 60 de ani.

Din primele informații, motociclistul era angajat în efectuarea unei manevre de depășire a unui ansamblu rutier în momentul producerii accidentului.

În urma impactului, motociclistul a suferit răni și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.

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