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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan, clarificări pe Legea Salarizării: „Bruxelles-ul nu a respins proiectul, dar anvelopa financiară trebuie sustenabilă”

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 aug. 2026, 20:00

Ilie Bolojan a adus clarificări importante privind stadiul reevaluării Legii Salarizării Unitare la nivelul Comisiei Europene. Proiectul, preluat de Dragoș Pîslaru pe baza unei variante inițiate de PSD (prin Petre Florin Manole), a suferit modificări substanțiale în urma consultărilor cu sindicatele, anvelopa bugetară crescând de la 8 miliarde la peste 12 miliarde de lei.

După trimiterea noii formule către experții de la Bruxelles, Comisia Europeană a transmis un punct de vedere pe baza căruia Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii lucrează deja pentru reajustarea propunerii. Bolojan a insistat că nu este vorba despre o respingere a proiectului de către UE, ci despre observații tehnice și solicitări de clarificare.

Tensiunea dintre mediul bugetar și cel privat

Sursa principală de impas constă în acoperirea diferențelor financiare apărute prin extinderea bugetului alocat salarizării. Liderul politic a subliniat că orice majorare pentru sectorul public trebuie să fie ancorată în realitatea economică și să țină cont de mediul de afaceri privat.

Echilibru bugetar obligatoriu: Creșterea anvelopei salariale impune identificarea unor surse clare de venit, astfel încât balanța veniturilor și a cheltuielilor să se încadreze în posibilitățile reale ale economiei românești.

Corectarea inechităților și PNRR: Reajustarea grilei este o condiție eliminatorie pentru tragerea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență, însă tăierile de cheltuieli întâmpină rezistență din spațiul politic.

Avertisment pentru sectorul privat: Bolojan a criticat ferm abordarea populistă a majorărilor din sectorul bugetar, calificând drept „inconștiență” ignorarea mediului privat, cel care generează efectiv resursele financiare ale țării.

Oficialii din Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii au programată o nouă rundă de discuții pentru a ajunge la un consens și a livra o formă finală echilibrată.

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