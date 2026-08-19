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Politica· 2 min citire
Ilie Bolojan, clarificări pe Legea Salarizării: „Bruxelles-ul nu a respins proiectul, dar anvelopa financiară trebuie sustenabilă”
Foto/Arhivă/Inquam
Ilie Bolojan a adus clarificări importante privind stadiul reevaluării Legii Salarizării Unitare la nivelul Comisiei Europene. Proiectul, preluat de Dragoș Pîslaru pe baza unei variante inițiate de PSD (prin Petre Florin Manole), a suferit modificări substanțiale în urma consultărilor cu sindicatele, anvelopa bugetară crescând de la 8 miliarde la peste 12 miliarde de lei.
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