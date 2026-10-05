PSD merge la Cotroceni cu o miză clară: guvern condus de Sorin Grindeanu. Claudiu Manda: „Suntem pregătiți să ne asumăm guvernarea”

PSD intră luni la consultările de la Palatul Cotroceni cu un mesaj clar: este pregătit să preia guvernarea, iar Sorin Grindeanu este omul pe care îl vede în fruntea viitorului Executiv. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, spune că România nu mai poate rămâne în blocaj și că este nevoie rapid de un guvern cu puteri depline. Social-democrații sunt primii chemați la discuții de președintele Nicușor Dan, începând cu ora 14:00. La finalul consultărilor este așteptată cea de-a patra desemnare pentru funcția de premier de la începutul actualei crize politice.
Manda: „Mergem pregătiți să ne asumăm guvernarea”
Claudiu Manda susține că PSD are deja un program construit în jurul problemelor pe care le consideră urgente: economia, investițiile, locurile de muncă și puterea de cumpărare. Mesajul vine după ce PSD s-a pregătit pentru revenirea la guvernare, iar în ultimele zile au fost discutate inclusiv variantele pentru structura unui viitor Cabinet. Manda spune că social-democrații nu merg la Cotroceni doar pentru o nouă rundă formală de discuții. Formațiunea vrea să pună pe masă varianta unui Executiv condus de liderul PSD.
„Este momentul ca România să primească şansa de care are nevoie. Şi este momentul ca vocea celor aproape 90% dintre români care spun că ţara merge într-o direcţie greşită să fie auzită. Mergem astăzi la Palatul Cotroceni pregătiţi să ne asumăm guvernarea”, a transmis Claudiu Manda.
„România are nevoie acum de un Guvern cu puteri depline şi de un buget care să ofere predictibilitate economiei şi siguranţă oamenilor. Iar soluţia noastră este clară: un guvern PSD sau un guvern construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu”, a mai scris acesta.
PSD îl împinge pe Sorin Grindeanu spre funcția de premier
Poziția exprimată de Manda îl pune direct pe Sorin Grindeanu în centrul negocierilor care încep luni la Cotroceni. Social-democrații spun că ultimele luni de blocaj au avut costuri pentru populație și economie și că actuala situație nu mai poate continua. Secretarul general al PSD cere și celorlalte formațiuni parlamentare să intre într-un dialog care să ducă la formarea unei majorități stabile. În opinia sa, punctul de plecare trebuie să fie schimbarea direcției politice.
„Am spus-o atunci şi o spunem şi acum: o ţară nu poate fi ţinută pe loc pentru calcule politice şi ambiţii personale. Dialogul este singura cale pentru a ieşi din blocaj. Iar discuţia trebuie să plece de la mesajul transmis de oameni: este nevoie de o schimbare de direcţie”, a transmis Claudiu Manda.
A patra încercare de formare a unui guvern
Nicușor Dan îi primește luni pe reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare, iar PSD deschide seria consultărilor. Este a patra încercare de desemnare a unui candidat pentru funcția de premier, după variantele Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Tomac s-a retras înainte de începerea procedurilor parlamentare, iar celelalte formule nu au reușit să strângă majoritatea necesară pentru învestire. De această dată, numele lui Sorin Grindeanu este tot mai prezent în discuțiile despre viitorul Executiv.
După PSD, la Cotroceni vor ajunge pe rând reprezentanții AUR, PNL, USR, UDMR și ai celorlalte grupuri parlamentare. Discuțiile sunt programate pe parcursul întregii după-amiezi, iar după încheierea lor este așteptată decizia președintelui. PSD intră însă primul la masa negocierilor și spune deja ce variantă susține. Pentru social-democrați, soluția este fie un guvern PSD, fie unul construit în jurul partidului, cu Sorin Grindeanu premier.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026