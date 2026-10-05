PSD merge la Cotroceni cu o miză clară: guvern condus de Sorin Grindeanu. Claudiu Manda: „Suntem pregătiți să ne asumăm guvernarea”

Publicat 5 oct. 2026, 10:00 Actualizat 5 oct. 2026, 10:14

PSD intră luni la consultările de la Palatul Cotroceni cu un mesaj clar: este pregătit să preia guvernarea, iar Sorin Grindeanu este omul pe care îl vede în fruntea viitorului Executiv. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, spune că România nu mai poate rămâne în blocaj și că este nevoie rapid de un guvern cu puteri depline. Social-democrații sunt primii chemați la discuții de președintele Nicușor Dan, începând cu ora 14:00. La finalul consultărilor este așteptată cea de-a patra desemnare pentru funcția de premier de la începutul actualei crize politice.

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