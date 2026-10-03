PSD, gata să preia guvernarea. Planul lui Sorin Grindeanu: mai puține ministere și o majoritate ce poate depăși 300 de voturi

PSD se pregătește pentru revenirea la guvernare și lucrează deja la arhitectura unui viitor Executiv, în cazul în care președintele Nicușor Dan îl va desemna pe liderul Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus, social-democrații au început elaborarea programului de guvernare, iar principalele negocieri vizează structura Cabinetului și formarea unei majorități parlamentare solide. Luni, 5 octombrie, președintele Nicușor Danva îi așteaptă la Cotroceni pe liderii și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament, la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministr
Sursele citate susțin că primul pas al unui guvern condus de Sorin Grindeanu ar putea fi reducerea numărului de ministere, măsură prezentată drept un semnal de eficientizare a administrației și de reducere a cheltuielilor bugetare. În paralel, liderii PSD poartă deja discuții cu potențiali parteneri politici pentru asigurarea unei majorități confortabile în Parlament.
Negocieri între PSD și UDMR pentru viitoarea formulă guvernamentală
În ultimele zile au avut loc discuții între liderul PSD, Sorin Grindeanu, și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Pe masa negocierilor se află atât programul de guvernare, cât și formula unei viitoare coaliții.
Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, social-democrații lucrează deja la prioritățile viitorului Executiv, urmând ca abia după finalizarea programului de guvernare să fie stabilită componența Cabinetului. Surse din partid susțin că mai mulți foști miniștri PSD ar putea reveni în noul guvern.
Guvernul PSD ar putea obține peste 300 de voturi în Parlament
Miza principală este însă numărul de voturi pe care le-ar putea strânge viitorul Executiv. Pe lângă parlamentarii PSD, guvernul ar putea beneficia și de susținerea liberalilor, în contextul în care Ilie Bolojan nu pare să mai excludă posibilitatea susținerii unui guvern PSD, în anumite condiții, potrivit Realitatea Plus. La acestea s-ar adăuga voturile UDMR și sprijinul unor grupuri parlamentare mai mici.
Potrivit calculelor politice, un astfel de Executiv ar putea depăși pragul de 300 de voturi în Parlament, cu mult peste cele 233 necesare pentru învestirea unui guvern.
CINE AR PUTEA VOTA NOUL GUVERN
PSD – 126 de voturi
PNL – 81 de voturi
UDMR – 31 de voturi
UPR – 17 voturi
PACE – 7 voturi
Minorități – 17 voturi
Neafiliați – 22 de voturi
TOTAL: 301
NECESAR: 233 de voturi
SURSA: Realitatea PLUS
Nicușor Dan a cheamat partidele la Cotroceni pe 5 octombrie
Președintele României, Nicușor Dan, a invitat luni, 5 octombrie 2026, liderii și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament la Palatul Cotroceni, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile vor începe la ora 14:00, cu delegația PSD, și se vor încheia cu întâlnirea programată la ora 19:00 cu parlamentarii neafiliați.
Nicușor Dan va discuta cu reprezentanții formațiunilor parlamentare în cadrul unor întâlniri programate la intervale de 30 de minute. Consultările de luni vizează desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.
Potrivit programului anunțat, PSD va fi prima formațiune invitată la discuții, urmată de AUR, PNL, USR și UDMR. Președintele va avea apoi consultări cu reprezentanții minorităților naționale, ai SOS România și ai POT, precum și cu grupurile parlamentare Uniți pentru România și PACE – Întâi România. Ultima întâlnire va fi cu parlamentarii neafiliați.