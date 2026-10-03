PSD, gata să preia guvernarea. Planul lui Sorin Grindeanu: mai puține ministere și o majoritate ce poate depăși 300 de voturi

Publicat 3 oct. 2026, 12:31 Actualizat 3 oct. 2026, 14:03 Sursă Realitate Plus

PSD se pregătește pentru revenirea la guvernare și lucrează deja la arhitectura unui viitor Executiv, în cazul în care președintele Nicușor Dan îl va desemna pe liderul Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus, social-democrații au început elaborarea programului de guvernare, iar principalele negocieri vizează structura Cabinetului și formarea unei majorități parlamentare solide. Luni, 5 octombrie, președintele Nicușor Danva îi așteaptă la Cotroceni pe liderii și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament, la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministr

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