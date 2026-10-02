Mohammad Murad (AUR): Bolojan ar trebui să facă un pas înapoi din funcția de premier. „Face rău României și economiei”

Deputatul AUR Mohammad Murad consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să se retragă cel puțin din fruntea Guvernului, după ce a fost audiat, vineri, în dosarul lui Fănel Bogos. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, parlamentarul și omul de afaceri a susținut că asocierea numelui șefului Executivului cu un dosar de trafic de influență afectează imaginea externă a României și amplifică neîncrederea investitorilor, într-un context economic deja dificil.
Deputatul AUR Mohammad Murad a declarat că, din considerente de onoare și responsabilitate politică, premierul Ilie Bolojan ar trebui să facă un pas înapoi din funcția de șef al Guvernului până la finalizarea procedurilor judiciare care îl vizează.
Este un act de onoare, măcar cât timp există un proces, să se suspende domnul Bolojan și să plece de la Palatul Victoria. Pentru că nu numai că face rău României, face rău chiar și mediului de afaceri și societății, a afirmat deputatul AUR.
Murad a susținut că situația actuală a depășit cadrul unei dispute interne din Partidul Național Liberal și că este nevoie de o decizie rapidă din partea premierului.
Este rușinos ca în fruntea Partidului Liberal, care este un partid cu istorie în spate, să rămână o persoană care este anchetată. Eu sunt alături de Rareș Bogdan și mi se pare că abordarea lui este una corectă și onestă. Această epocă Bolojan trebuie să ia sfârșit.
Rareș Bogdan le cere liberalilor să se rupă de Bolojan: „Să îl împingă pe scări, să-l scoată din Palatul Victoria și din conducerea PNL. Este un pericol pentru România”
Întrebat cum este percepută la nivel internațional situația în care premierul României este audiat ca martor într-un dosar de trafic de influență, deputatul AUR a afirmat că efectele sunt deja vizibile, iar deteriorarea imaginii externe a țării ar putea accentua dificultățile economice suplimentare.
„Din păcate se vede foarte rău. Investițiile străine au scăzut într-un mod drastic. Am mai multe proiecte cu companii străine care sunt blocate, pentru că, din păcate, riscurile țării sunt din ce în ce mai mari”, a conchis Mohammad Murad, in exclusivitate la Realitatea Plus.