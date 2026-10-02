Mohammad Murad (AUR): Bolojan ar trebui să facă un pas înapoi din funcția de premier. „Face rău României și economiei”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 oct. 2026, 14:50

Deputatul AUR Mohammad Murad consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să se retragă cel puțin din fruntea Guvernului, după ce a fost audiat, vineri, în dosarul lui Fănel Bogos. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, parlamentarul și omul de afaceri a susținut că asocierea numelui șefului Executivului cu un dosar de trafic de influență afectează imaginea externă a României și amplifică neîncrederea investitorilor, într-un context economic deja dificil.

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