Călin Georgescu ar urma să fie mutat la Penitenciarul Rahova. Motivul invocat - SURSE

Publicat 2 oct. 2026, 12:10 Actualizat 2 oct. 2026, 12:15 Sursă Realitatea PLUS

Călin Georgescu ar urma să fie transferat la Penitenciarul Rahova, potrivit surselor Realitatea PLUS. Mutarea ar avea legătură cu reclamațiile privind zgomotul provocat de protestele organizate în fața locului în care acesta este deținut.

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