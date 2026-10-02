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Politica· 1 min citire

Călin Georgescu ar urma să fie mutat la Penitenciarul Rahova. Motivul invocat - SURSE

Călin Georgescu (foto: Inquam Photos)

Călin Georgescu (foto: Inquam Photos)

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Scris deRealitatea.NET
Publicat2 oct. 2026, 12:10
Actualizat2 oct. 2026, 12:15
SursăRealitatea PLUS

Călin Georgescu ar urma să fie transferat la Penitenciarul Rahova, potrivit surselor Realitatea PLUS. Mutarea ar avea legătură cu reclamațiile privind zgomotul provocat de protestele organizate în fața locului în care acesta este deținut.

Reclamații privind zgomotul de la proteste

Potrivit surselor Realitatea PLUS, persoanele care locuiesc în zona Arestului Central s-ar fi plâns de gălăgia provocată de zecile de susținători care s-au adunat și au protestat în fața unității de detenție după arestarea preventivă a lui Călin Georgescu.

Sursele citate de Realitatea PLUS susțin că aceste reclamații ar fi motivul pentru care fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să fie mutat la Rahova.

Arest preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel București a dispus, pe 29 septembrie, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Măsura a fost luată în dosarul în care acesta este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Decizia instanței este definitivă.

În același dosar, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen. Cei doi sunt cercetați pentru acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

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