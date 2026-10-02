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Politica· 1 min citire
Călin Georgescu ar urma să fie mutat la Penitenciarul Rahova. Motivul invocat - SURSE
Călin Georgescu (foto: Inquam Photos)
Publicat2 oct. 2026, 12:10
Actualizat2 oct. 2026, 12:15
SursăRealitatea PLUS
Călin Georgescu ar urma să fie transferat la Penitenciarul Rahova, potrivit surselor Realitatea PLUS. Mutarea ar avea legătură cu reclamațiile privind zgomotul provocat de protestele organizate în fața locului în care acesta este deținut.
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