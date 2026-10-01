Anca Alexandrescu, după apariția informației că Ilie Bolojan ar fi fost chemat la DNA, în dosarul Bogos: „E clar că nu mai poate rămâne în fruntea PNL”

Jurnalista Anca Alexandrescu a reacționat rapid după ce Realitatea Plus a relatat că, potrivit unor surse, premierul Ilie Bolojan ar putea fi audiat la DNA Iași, vineri, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Într-o astfel de situație, consideră realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Bolojan nu ar mai trebui să rămână la șefia PNL, iar debarcarea din această poziție ar echivala cu pierderea susținerii pentru postul de premier interimar.
Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a argumentat că audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași, chiar și în calitate de martor, poate modifica evoluția negocierilor pentru formarea unui nou guvern cu puteri depline.
Anca Alexandrescu: "Audierea lui Bolojan la DNA ar da foc PNL"
Este foarte clar că el nu mai poate rămâne în fruntea PNL. Vor fi și mai multe opinii care vor cere ca Ilie Bolojan să plece din fruntea partidului, după nenumăratele eșecuri pe care le-a înregistrat de când a preluat partidul, cu sondaje.
Anca Alexandrescu a explicat că o eventuală debarcare a lui Ilie Bolojan din fruntea PNL ar echivala cu pierderea susținerii atât pentru funcția de la Palatul Victoria, cât și pentru linia dură pe care acesta dorește să o mențină în negocierile pentru formarea unui nou guvern.
Cred că după ceea ce se va întâmpla mâine (vineri, 2 octombrie - n.r.), cresc șansele trecerii unui guvern săptămâna viitoare, indiferent cine va fi desemnat prim-ministru. În mod sigur, guvernul se va forma în jurul PSD-ului, dar audierea de mâine (vineri, 2 octombrie - n.r.) a lui Ilie Bolojan cred că va fi punctul care va da foc definitiv PNL. Deja am văzut că din gruparea care i se opune lui Ilie Bolojan vin declarații din ce în ce mai dure, am văzut la Rareș Bogdan, și este foarte clar că mâine probabil se va detona situația în interiorul PNL-ului și astfel probabil numărul de voturi de la PNL către un viitor guvern va fi tot mai mare”, a declarat Anca Alexandrescu.
SURSE Realitatea Plus: Ilie Bolojan ar putea fi audiat vineri la DNA Iași
Premierul interimar Ilie Bolojan ar putea ajunge chiar vineri, 2 octombrie, în fața procurorilor DNA Iași, în dosarul care îl vizează pe controversatul om de afaceri vasluian Fanel Bogos, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus. Conform informațiilor obținute pe surse, șeful Executivului ar urma să fie audiat, cel mai probabil, în calitate de martor.
Surse politice precizează că, având în vedere statutul său parlamentar și funcția deținută la momentul întâlnirii investigate, orice eventuală modificare a calității procesuale ar necesita procedurile prevăzute de lege.
Dosarul Bogos: ce vizează ancheta DNA
Dosarul în care este cercetat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos este instrumentat de procurorii DNA Iași și vizează presupuse intervenții pentru schimbarea conducerii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.
Potrivit DNA, Fănel Bogos este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Anchetatorii susțin că, în noiembrie 2025, ar fi existat demersuri pentru exercitarea influenței asupra președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în vederea schimbării din funcție a directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de omul de afaceri.
Numele lui Ilie Bolojan apare în contextul unei întâlniri pe care acesta a avut-o cu Fănel Bogos. Bogos a declarat că discuția cu Bolojan a fost una scurtă și „principială” și că nu a discutat cu premierul despre bani.
Detaliile dosarului Bogos.