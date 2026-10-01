Anca Alexandrescu, după apariția informației că Ilie Bolojan ar fi fost chemat la DNA, în dosarul Bogos: „E clar că nu mai poate rămâne în fruntea PNL”

Publicat 1 oct. 2026, 15:41 Actualizat 1 oct. 2026, 15:57 Sursă Realitate Plus

Jurnalista Anca Alexandrescu a reacționat rapid după ce Realitatea Plus a relatat că, potrivit unor surse, premierul Ilie Bolojan ar putea fi audiat la DNA Iași, vineri, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Într-o astfel de situație, consideră realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Bolojan nu ar mai trebui să rămână la șefia PNL, iar debarcarea din această poziție ar echivala cu pierderea susținerii pentru postul de premier interimar.

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