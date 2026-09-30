Bogdan Ivan, după respingerea Guvernului Mureșan: „România are nevoie de soluții, nu de austeritate”

Prim-vicepreședintele PSD Bogdan Ivan a reacționat după ce Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament. Cabinetul propus a obținut 182 de voturi pentru, în condițiile în care erau necesare 233 pentru învestire.
Într-o postare publicată după vot, Bogdan Ivan susține că Guvernul Mureșan nu a trecut deoarece ar fi venit în fața Parlamentului cu „aceeași aroganță politică” și cu un program despre care social-democratul afirmă că nu răspunde problemelor reale ale României.
Bogdan Ivan: „România nu are nevoie de continuitatea austerității”
Potrivit liderului PSD, România are nevoie de măsuri pentru economie, energie, locuri de muncă și investiții, precum și de politici orientate către creșterea nivelului de trai.
„România nu are nevoie de formule de guvernare construite pe orgolii, pe ambiții personale și pe continuitatea austerității”, afirmă Bogdan Ivan în mesajul său.
Declarația vine în contextul unei crize politice prelungite. Înaintea votului, liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat că partidul nu va susține Cabinetul Mureșan și a criticat direcția programului de guvernare propus.
PSD îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
Bogdan Ivan susține în postarea sa că PSD are o alternativă și îl indică pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru.
„Cu Sorin Grindeanu premier, putem construi un guvern stabil și un program de guvernare orientat spre soluții, nu spre tăieri. Spre dezvoltare, nu spre blocaj. Spre un trai mai bun pentru români”, transmite prim-vicepreședintele PSD.
Poziția este în linie cu declarațiile făcute de Sorin Grindeanu după respingerea Guvernului Mureșan. Liderul PSD a afirmat că formațiunea este pregătită să își asume redresarea României și să construiască o alternativă la guvernare.
Guvernul Mureșan a fost respins de Parlament
Votul pentru învestirea Guvernului Mureșan a avut loc miercuri, 30 septembrie. Din cei 464 de parlamentari, 321 au fost prezenți, iar 197 de voturi au fost valabil exprimate. Cabinetul a primit 182 de voturi favorabile și 15 împotrivă, însă pentru învestire erau necesare cel puțin 233 de voturi.
Parlamentarii PSD au fost prezenți în sală, dar nu au votat, în timp ce parlamentarii AUR nu au participat la vot.
În urma respingerii Guvernului Mureșan, criza politică intră într-o nouă etapă. Președintele Nicușor Dan a declarat anterior că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție și urmează să aibă consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier.
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