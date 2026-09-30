Bogdan Ivan, după respingerea Guvernului Mureșan: „România are nevoie de soluții, nu de austeritate”

Publicat 30 sept. 2026, 22:37 Actualizat 1 oct. 2026, 10:37

Prim-vicepreședintele PSD Bogdan Ivan a reacționat după ce Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament. Cabinetul propus a obținut 182 de voturi pentru, în condițiile în care erau necesare 233 pentru învestire.

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