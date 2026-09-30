Ilie Bolojan, după votul din Parlament pentru Guvernul Mureșan: „Se pot organiza alegeri anticipate”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 sept. 2026, 21:48

Premierul demis Ilie Bolojan afirmă că respingerea Guvernului propus de Siegfried Mureșan deschide calea către alegeri anticipate. „Practic, se pot organiza alegeri anticipate”, a declarat Bolojan, miercuri seară, la un post TV, după ce Parlamentul nu a acordat voturile necesare pentru învestirea noului Executiv.

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