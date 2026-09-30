Ilie Bolojan, după votul din Parlament pentru Guvernul Mureșan: „Se pot organiza alegeri anticipate”

Premierul demis Ilie Bolojan afirmă că respingerea Guvernului propus de Siegfried Mureșan deschide calea către alegeri anticipate. „Practic, se pot organiza alegeri anticipate”, a declarat Bolojan, miercuri seară, la un post TV, după ce Parlamentul nu a acordat voturile necesare pentru învestirea noului Executiv.
„Nu e un eșec (votul din Parlament - n.r.), e o procedură împlinită, pentru că noi am tratat cu responsabilitate desemnarea pe care președintele României a făcut-o, mergând până la capăt (…) Am prezentat un program, o viziune pentru România, care arată ce se poate face în perioada următoare, în așa fel încât să nu irosim eforturile care au fost făcute în ultimul an și să ținem România pe o direcție bună, dar mai mult decât atât, am închis o procedură”, a declarat Ilie Bolojan miercuri seara.
Bolojan: „Se pot organiza alegeri anticipate”
Premierul demis a precizat că, odată ce Guvernul Mureșan nu a reușit să întrunească voturile necesare, „practic, se pot organiza alegeri anticipate”. În opinia sa, această situație nu mai permite amânarea desemnării unui premier și prelungirea perioadei de incertitudine.
„Prin urmare, președintele României are, din acest moment, o pârghie foarte importantă, sau să nominalizeze un premier cât mai repede posibil - înțeleg că asta a anunțat - sau să convoace alegeri anticipate. Sau, în condițiile în care îi avertizează pe parlamentari cu privire la faptul că e ultimul premier pe care îl mai desemnează și dacă și acesta cade, înseamnă că va convoca alegeri anticipate. Sunt convins că o bună parte din parlamentari se vor gândi de două ori când vor vota”, a mai declarat Bolojan.
Nicușor Dan anunță noi consultări la Cotroceni și o nouă desemnare
Tot miercuri, președintele Nicușor Dan a anunțat noi consultări cu partidele parlamentare, care vor avea loc luni, la Palatul Cotroceni. Șeful statului a precizat că tot atunci va face și o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru.
„Am trăit azi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern”, a spus Nicușor Dan în cadrul uneid eclarații de presă susținute la Praga, acolo unde se află într-o vizită oficială.
Președintele i-a mulțumit lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat responsabilitatea de a forma Guvernul.
„A făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu formulă de guvern”, a precizat șeful statului.
Ce le-a cerut partidelor
Președintele a afirmat că formarea unei majorități este posibilă prin consens și le-a cerut partidelor să vină cu soluții care să poată obține susținerea necesară în Parlament.
„Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens și majoritatea este despre consens. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru”, a anunțat Nicușor Dan.
El a cerut partidelor să folosească perioada până la consultări pentru a-și organiza ședințele interne și pentru a identifica soluții care să poată obține voturile necesare.
„Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții, care să poată să treacă, și din nou, pentru că lucrul ăsta se întâmplă, este nevoie de consens, este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens”, a spus Nicușor Dan.