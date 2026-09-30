Marcel Ciolacu, despre alegerile anticipate și următoarea nominalizare pentru funcția de premier. „Nu cred că pentru România e o soluție”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 sept. 2026, 19:22

Marcel Ciolacu a comentat miercuri dimineață posibilitatea alegerilor anticipate, înaintea votului din Parlament pentru învestirea Guvernului Mureșan. Fostul premier spune că nu consideră anticipatele o soluție pentru România, deși nu exclude această variantă, pe care o vede ca pe o „loterie”, în condițiile unei prezențe la vot dificil de estimat.

Distribuie articolul