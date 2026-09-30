Marcel Ciolacu, despre alegerile anticipate și următoarea nominalizare pentru funcția de premier. „Nu cred că pentru România e o soluție”

Marcel Ciolacu a comentat miercuri dimineață posibilitatea alegerilor anticipate, înaintea votului din Parlament pentru învestirea Guvernului Mureșan. Fostul premier spune că nu consideră anticipatele o soluție pentru România, deși nu exclude această variantă, pe care o vede ca pe o „loterie”, în condițiile unei prezențe la vot dificil de estimat.
Ciolacu îi dă dreptate lui Nicușor Dan în privința anticipatelor
Fostul prim-ministru și fost președinte al PSD, Marcel Ciolacu, s-a declarat de acord cu poziția exprimată de președintele României, Nicușor Dan, în privința organizării alegerilor anticipate în contextul actualei crize politice.
Ciolacu a afirmat miercuri dimineață, la Consiliul Județean Buzău, instituție pe care o conduce în prezent, că anticipatele nu reprezintă, în opinia sa, o soluție pentru România. Declarația a fost făcută înaintea votului din Parlament pentru învestirea Guvernului Mureșan.
Poziția fostului lider PSD vine după ce președintele Nicușor Dan și-a exprimat încă de marți opoziția față de varianta alegerilor anticipate.
Marcel Ciolacu nu exclude însă posibilitatea ca România să ajungă la anticipate. El consideră că această variantă ar presupune un grad ridicat de incertitudine, în special din cauza prezenței la urne, care nu poate fi estimată cu exactitate în actualul context.
„Nu cred că o soluție. Aici îți dau dreptate, președintelui României. Nu cred că pentru România e o soluție alegerile anticipate, dar nu le excludem. Nu am nicio problemă să fie alegeri anticipate. În schimb, e o loterie aici. Nu poți face o estimare foarte clară a prezenției de vot, iar nemulțumirea în rândul populației este foarte mare”, a declarat Marcel Ciolacu.
Fostul premier vorbește despre riscul unei prezențe scăzute la vot
În opinia lui Marcel Ciolacu, una dintre principalele necunoscute în cazul unor alegeri anticipate ar fi participarea alegătorilor.
Fostul premier a explicat că, în condițiile în care nemulțumirea din rândul populației este foarte mare, este dificil de anticipat câți dintre alegători s-ar prezenta la urne pentru un astfel de scrutin.
Ciolacu a indicat astfel că mobilizarea persoanelor nemulțumite pentru un eventual vot la alegerile anticipate reprezintă o necunoscută importantă. Din acest motiv, el a caracterizat anticipatele drept o „loterie”, chiar dacă nu exclude posibilitatea ca acestea să fie organizate.
Declarațiile au fost făcute în contextul în care Parlamentul urma să voteze învestirea Guvernului Mureșan, iar scenariul alegerilor anticipate se află în discuție în contextul crizei politice.
Marcel Ciolacu îl indică pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
Marcel Ciolacu a vorbit și despre persoana care ar trebui desemnată pentru funcția de prim-ministru în cazul unei noi nominalizări.
Fostul lider al PSD l-a indicat pe Sorin Grindeanu, actualul șef al PSD, drept persoana care ar trebui să fie desemnată pentru funcția de premier. Ciolacu a precizat că, în acest scenariu, Grindeanu ar trebui să fie primul om cu care președintele României să poarte discuții.
„Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie desemnat și primul om care trebuie să stea de vorbă este Sorin Grindeanu. Dacă președintele PSD-ului va refuza să fie desemnat sau va veni cu o propunere din interiorul partidului sau o persoană agreată atât de președinte cât și de domnia-sa, este decizia cu Sorin Grindeanu și a președintelui”, a mai spus Marcel Ciolacu.