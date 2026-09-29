Noi detalii în cazul românului din Spania care și-a ucis soția cu 66 de lovituri de cuțit. Atacul s-a petrecut în fața fiicei lor

Publicat 29 sept. 2026, 23:46 Actualizat 29 sept. 2026, 23:47

Un român stabilit în Spania, George Virgiliu Teianu, riscă să primească o condamnare de 27 de ani de închisoare după ce și-ar fi ucis soția, Rosario Díaz, într-un atac extrem de violent. Femeia a fost înjunghiată de 66 de ori într-o mașină, în timp ce fiica lor, în vârstă de doar 21 de luni, se afla în autoturism.

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