Noi detalii în cazul românului din Spania care și-a ucis soția cu 66 de lovituri de cuțit. Atacul s-a petrecut în fața fiicei lor

Un român stabilit în Spania, George Virgiliu Teianu, riscă să primească o condamnare de 27 de ani de închisoare după ce și-ar fi ucis soția, Rosario Díaz, într-un atac extrem de violent. Femeia a fost înjunghiată de 66 de ori într-o mașină, în timp ce fiica lor, în vârstă de doar 21 de luni, se afla în autoturism.
Cazul s-a petrecut în Palma, în cartierul Can Pastilla, pe 10 decembrie 2024, arată OK Diario. Potrivit anchetatorilor și procurorilor spanioli, bărbatul ar fi încălcat un ordin de restricție care îi interzicea să se apropie de femeie și să ia legătura cu aceasta.
Și-ar fi convins soția să se întâlnească pentru a lua copilul
George Virgiliu Teianu și Rosario Díaz formau un cuplu de aproximativ zece ani și aveau împreună două fiice. La momentul tragediei, copiii aveau nouă ani și, respectiv, 21 de luni.
Potrivit anchetei, bărbatul era deja vizat de un ordin judecătoresc prin care nu avea voie să se apropie la mai puțin de 500 de metri de soția sa și nici să comunice cu ea. De asemenea, trebuia să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare.
Cu toate acestea, procurorii susțin că acesta a insistat să ia legătura cu femeia prin apeluri și mesaje și ar fi reușit să o convingă să se întâlnească sub pretextul că urma să preia copilul de la grădiniță.
Întâlnirea a avut loc în jurul orei 14:30. După ce fetița a fost preluată, bărbatul s-ar fi urcat la volan, în timp ce soția se afla pe scaunul pasagerului, iar copilul era în mașină.
Atacul a avut loc în timp ce mașina se deplasa
Între aproximativ 14:53 și 14:58, în timp ce autoturismul se deplasa pe străzile din Can Pastilla, bărbatul ar fi scos un cuțit cu lama de aproximativ 15 centimetri și și-ar fi atacat soția.
Anchetatorii susțin că femeia nu a avut posibilitatea de a se apăra din cauza spațiului restrâns din interiorul autoturismului. Victima a fost lovită de 66 de ori cu arma albă în zona capului, gâtului, pieptului, abdomenului și brațelor.
Rosario Díaz a murit în urma rănilor suferite.
După atac, autoturismul a continuat să se deplaseze și ar fi fost implicat în mai multe accidente. În cele din urmă, mașina a lovit din spate un alt autoturism, în apropierea unui magazin de pe strada Camí de Can Pastilla.
Și-ar fi abandonat fiica în mașină și a fugit
După producerea accidentului, George Virgiliu Teianu ar fi coborât din autoturism și ar fi fugit pe jos. În mașină au rămas trupul soției sale și fetița de numai 21 de luni.
Copila a fost rănită în urma impactului. Potrivit anchetatorilor, aceasta a suferit mai multe vânătăi și leziuni la nivelul feței și al piciorului, pentru care a primit îngrijiri medicale.
Bărbatul nu a rămas însă mult timp în libertate. Polițiștii l-au localizat și l-au reținut în jurul orei 15:29, într-un parc public aflat în apropiere.
Ce pedeapsă cer procurorii spanioli
Procurorii îl acuză pe George Virgiliu Teianu de crimă, încălcarea ordinului de restricție și violență asupra minorei. Pentru uciderea soției, Parchetul solicită 25 de ani de închisoare, invocând mai multe circumstanțe agravante.
La această pedeapsă s-ar adăuga câte un an de închisoare pentru încălcarea ordinului de restricție și pentru violența exercitată asupra copilului, ceea ce duce la un total de 27 de ani de detenție.
De asemenea, procurorii cer decăderea bărbatului din drepturile părintești și instituirea unei interdicții de apropiere de cele două fiice pentru o perioadă de 30 de ani.
În ceea ce privește despăgubirile, Parchetul solicită peste 275.000 de euro pentru cele două fete, părinții și sora femeii ucise. Totodată, a fost solicitată o cauțiune de 245.000 de euro pentru acoperirea eventualelor prejudicii.
Românul avea antecedente penale
Potrivit informațiilor prezentate în dosar, George Virgiliu Teianu mai intrase în atenția autorităților înainte de tragedie.
În septembrie 2022, acesta ar fi fost arestat după ce a agresat un portar al unui club de noapte din s’Arenal. A petrecut aproape doi ani în arest preventiv, iar ulterior ar fi fost eliberat pe cauțiune, după achitarea sumei de 15.000 de euro.
Cazul privind uciderea lui Rosario Díaz este acum în atenția instanței spaniole, iar pedeapsa finală va fi stabilită de judecători.